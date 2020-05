Småaksjonærene kan avgjøre Norwegians skjebne mandag: – Har egentlig bare to valg

Dramaet i Norwegian har fortsatt inn i helgen etter at selskapet foreløpig ikke har fått alle långiverne om bord i redningsplanen. Mandag er det klart for generalforsamling.

KRISELØSNING: Norwegian vil kutte gjeld og øke egenkapitalen. Her arkivbilde av et av Norwegians Boeing 737 Max8-fly på flyplassen i Helsinki. Vis mer Heikki Saukkomaa AFP

Aksjonærene skal mandag stemme over kriseløsningen, som innebærer at de selv blir sittende igjen med en liten eierandel i flyselskapet.

Samtidig forhandler Norwegian fortsatt for å få alle långiverne om bord i redningspakken.

– Hvis de får det gjennom, er det egentlig opp til småsparerne å stemme det gjennom. Hvis de legger ned veto kan de stanse dette, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet om redningspakken.

Redningsplanen kort forklart Planen går i hovedsak ut på at gjeld blir omgjort til aksjer, og at Norwegian henter inn 400 millioner friske kroner gjennom å selge nye aksjer.

Det vil styrke den finansielle situasjonen i Norwegian, noe staten krever for å gi lånegarantier.

Planen har vært at kreditorene i fire obligasjonslån først stemmer over forslaget, før det hele blir avgjort av aksjonærene på ekstraordinær generalforsamling mandag 4. mai.

Eierne av obligasjonslånene er kort fortalt noen av dem som har lånt Norwegian penger. Dette er både norske og utenlandske fond.

I tillegg må leasingselskapene, som leier ut fly til Norwegian, gå med på at også deler av deres krav blir byttet til aksjer. Vis mer vg-expand-down

– Har egentlig bare to valg

Store fond og investorer har rømt Norwegian-aksjen, slik at eierne for det meste består av mange småaksjonærer pluss Folketrygdfondet.

Og aksjonærene er splittet. En gruppe har gjort opprør mot redningsplanen, mens andre har samlet støtte til kriseløsningen.

Aksjonærgruppen som vil stemme ned forslaget har lansert et annet forslag.

De krever at staten skyter inn 10 milliarder friske kroner gjennom en såkalt rettet emisjon og blir majoritetseier.

Kundene til Nordnet, i alle hovedsak småinvestorer, eier rundt 15 prosent av aksjene, ifølge Johannesen.

– De har egentlig bare to valg. Enten stemme for at det drives videre med en ny struktur og balanse. Etter at alle solemerker blir det et mindre selskap med færre fly. Eller stemme nei, og da er det konkurs, mener han.

INVESTERINGSØKONOM: Mads Johannesen i Nordnet. Vis mer Nordnet

Styret ber om vide fullmakter

Norwegian-styret ber aksjonærene akseptere flere forslag for at Norwegian skal kunne gjennomføre kriseløsningen:

De ber om tillatelse til å gjennomføre byttet av obligasjonsgjeld og leasingforpliktelser mot aksjer.

De ber også om lov til å hente 400 millioner kroner i frisk kapital gjennom en emisjon av nye aksjer.

Styret ber i tillegg om vide fullmakter slik at selskapet kan hente enda mer kapital i fremtiden. Forslaget går ut på at Norwegian skal kunne øke aksjekapitalen med inntil 50 prosent, og i tillegg ta kunne ta opp ti milliarder kroner i nye lån.

Norwegians løsning krever støtte fra to tredjedeler av stemmene, og én aksje gir én stemme.

Flyselskapet er avhengig av å få både kreditorer og aksjonærer om bord i redningsplanen for at selskapet skal kunne få tilgang til den norske statens lånegarantier på tre milliarder kroner.

Mangler noen få stemmer

For å få med seg sine obligasjonseiere på en kriseløsning, meldte Norwegian om et nytt tilbud torsdag ettermiddag. Dermed ble obligasjonseiermøtet som egentlig skulle starte klokken 16 utsatt. Fristen for å godta det «siste tilbudet» utløp klokken 23.00, fremgikk det.

Avstemningen kunngjort fredag ettermiddag viste at Norwegian fortsatt mangler noen få stemmer. I tre av fire lån har selskapet fått det nødvendige to tredjedels flertallet, men ikke i det siste lånet.

Norwegian opplyste at forhandlingene fortsetter gjennom helgen. Et nytt obligasjonseiermøte er planlagt 18. mai, noe som gir selskapet forhandlingstid.

Det er avgjørende at også leasingselskapene blir med på planen.

Norwegian skrev fredag at de har fått «sterk støtte» fra leasingselskapene, men har ikke gitt noen opplysninger om at en avtale faktisk har blitt inngått enda.

Selskapet har tidligere lagt opp til at en slik avtale skal signeres før generalforsamlingen mandag.