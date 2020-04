Norwegian og OSM får ikke betalt britiske ansatte i april

1.400 piloter og kabinansatte i Storbritannia har blitt varslet om at hverken Norwegian eller bemanningsbyrået OSM har midler til å betale lønnen deres for april.

Et Norwegian-fly av typen Boeing 737–800 takser ut fra gate på London Gatwick-flyplassen i februar i år Vis mer Marius Lorentzen / E24

Publisert: Oppdatert: 16. april 2020 07:19 , Publisert: 15. april 2020 23:48

Det viser et brev E24 har fått innsyn i.

OSM, det norske bemanning- og utdanningskonsernet drevet av Espen Høiby, sørger for mye av bemanningen i Norwegian.

I brevet kommer det frem at OSM inviterte representanter for de to fagforeningene BALPA og United til et telefonmøte nylig.

«Målet med samtalen var for å informere oss om at Norwegian har informert OSM om at de ikke vil være i en posisjon til å betale aprillønnen, og at OSM heller ikke har tilstrekkelige midler for å dekke lønnen», skriver BALPA til sine medlemmer i brevet.

Også storavisen The Guardian melder sent onsdag kveld at de to britiske fagforeningene har varslet om situasjonen til sine medlemmer som jobber i Norwegian-systemet.

Lønn fra myndighetene

Nå må Norwegians mannskaper i Storbritannia satse på at statlige krisetiltak vil sørge for at de får betalt for april måned, skriver de.

I en SMS torsdag morgen bekrefter informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen at det er sendt ut varsel om mulig forsinket lønnsutbetaling til piloter i Storbritannia.

– Det stemmer ikke at de ansatte ikke får lønn, men at det har blitt sendt ut varsel om mulig forsinket lønnsutbetaling i UK, i påvente av at myndighetenes lønnsordning blir iverksatt. Vi har samtidig hatt god og løpende dialog med fagforeningen om dette.

– Men så lenge de ansatte må vente på lønn fra myndighetene, så betyr vel det at de ikke vil få lønn fra Norwegian/OSM?

– I Norge betaler myndighetene lønna til de som er permittert og det samme vil skje i UK, skriver Sandaker-Nielsen.

Redningsplan

Norwegian er på linje med resten av luftfarten i en full krise takket være coronaviruset. Reiserestriksjoner og en nesten full stans i billettbestillinger har ført til at inntektene til flyselskapene har tørket opp.

For Norwegian er situasjonen ekstra krevende ettersom selskapet allerede sto midt i en restrukturering der man forsøkte å snu store underskudd til lønnsom drift igjen.

Onsdag i påsken lanserte Norwegian et omfattende plan for å restrukturere gjelden og redde selskapet.

I brevet sendt ut til de britiske fagforeningene gjøres det et poeng av at Norwegian ennå ikke har lykkes med å få den statlige lånegarantien på tre milliarder kroner fra den norske regjeringen, en pakke som kan redde selskapet.

For å nå dit må egenkapitalen styrkes. Håpet er at hele eller deler av obligasjonsgjelden kan blir gjort om til aksjer, og at man da kan få den statlige hjelpen.

BEMANNINGSBYRÅ: Espen Høiby og OSM har arbeidsgiveransvar for mange av Norwegians ansatte i Storbritannia. Høiby er bror av kronprinsesse Mette-Marit. Vis mer Lise Åserud

Håper på lønn i mai

Norwegian har permittert mesteparten av de ansatte i de landene der det er mulig, i Storbritannia har man imidlertid ikke det samme permitteringsregelverket som i Norge.

OSM Aviation bekrefter varselet som har gått ut.

– Det stemmer at vi har varslet våre ansatte om en mulig forsinket lønnsutbetaling og at vi søker på den statlige støtteordningen i Storbritannia for dekning av lønnsutgifter, sier Fredrik Strand Randgaard, salgsdirektør i OSM Aviation til E24.

– Men gjør dere dette fordi dere ikke har penger til å betale lønn, slik som det beskrives som i varselet?

– Ja, det stemmer at vi har sendt ut varsel om mulig forsinket lønnsutbetaling til våre ansatte i Storbritannia i påvente av at myndighetenes lønnsordning blir iverksatt. Vi har samtidig hatt god og løpende dialog med fagforeningen om dette, sier Randgaard.

Det er snakk om den såkalte JRS-ordningen (Job Retention Scheme) og fagforeningene skriver at man optimistisk sett kan håpe på å få lønn 1. mai.

Randsgaard legger til at søknadsportalen for ordningen etter planen skal åpne 20. april og at det forventes 5 til 10 dagers behandlingstid.

– Så vil det medføre en forsinkelse i lønnsutbetalingene som normalt sett går den 25. i måneden. Den statlige ordning vil i utgangspunktet sikre at våre crew i Storbritannia får lønn for april. Totalt 1.400 piloter og kabinpersonale er varslet om dette.

OSM har flere store flyselskaper som kunder, men det er Norwegian som historisk har vært OSMs viktigste kunde og Norwegians kraftige vekst og internasjonale ekspansjon sørget også for stor vekst hos OSM.

