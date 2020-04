Storbank tror gullprisen skal opp 75 prosent innen halvannet år

Bank of America tror sentralbankgrep og økonomiske krisepakker vil gi en gullpris langt over rekorden for det edle metallet.

En unse gull kan koste opptil 3.000 dollar innen 18 måneder, skriver Bank of America i en rapport. Vis mer JOEL SAGET / AFP

Publisert: Publisert: 24. april 2020 22:32

Tirsdag jekker den Bank of America opp sitt 18-måneders prismål på gull fra 2.000 dollar til 3.000 dollar per unse.

Det vil være en 75 prosent oppgang fra onsdagens pris på rundt 1.710 dollar.

– I takt med at den økonomiske produksjonen faller kraftig, de finansøkonomiske utleggene øker, og sentralbankens balanser dobles, kan vanlige valutaer komme under press, skriver bankens analytikere i en rapport gjengitt av Bloomberg.

– Investorer vil gå etter gull, spår de.

Tror redningstiltak vil drive prisen

Siden coronakrisen tiltok har den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) blant annet kuttet renten til null, og skal låne ut opptil 23.700 milliarder dollar.

Fra myndighetenes side er det blant annet vedtatt en rekordstor redningspakke på 2.200 milliarder dollar, vel 23.000 milliarder kroner. Pengene skal deles «helikopterpenger», lån og rene tilskudd til den amerikanske økonomien.

Pengeinnsprøytning og lave renter legger til rette for en høyere gullpris, tror analytikerne.

– Tilbaketrekning på ekstraordinær skala

På motsatt side advarer analytikerne mot at en sterk dollar, mindre svingninger i aksjemarkedene og lavere smykkeetterspørsel i India og Kina vil gi motsatt effekt. Det tror de imidlertid ikke blir tilfellet.

– Utover tilbud og etterspørsel av gull, er den økonomisk tilbaketrekningen på en ekstraordinær skala.

– Renter i USA og de fleste G10-økonomier vil sannsynligvis ligge på eller under nullpunktet i lang tid, mens sentralbankene vil presse inflasjonen tilbake til inflasjonsmålene. Utover realrenter vil variabler som nominelt BNP, sentralbankbalanser og offisielle gullreserver forbli de viktigste faktorene for gullpriser, skriver banken i rapporten.

Andre analytikere peker på at turbulensen i oljemarkedet har bidratt til gulloppgangen.

– Pågående historiske fall i prisene på råolje har en negativ innvirkning på de fleste fysiske råvarer. Faktisk kan råoljeprisen bli markedets viktigste ledende indikator på de globale økonomiske utsiktene, og derfor bør det forventes et smitteffekt i gull og sølv, skrev analytikere ved Zaner Metals i et notat gjengitt av MarketWatch.

Gulloppgang siste ukene

Den siste måneden har gullet steget over 14 prosent, men er fremdeles et stykke unna den tidligere prisrekorden på 1.921 dollar fra september 2011.

Innen neste år tror Bank of America vi ser nye rekordnoteringer, og forventer en gjennomsnittlig gullpris på 1.695 dollar i år, og at gjennomsnittsprisen skal opp til 2.063 dollar i 2021.

