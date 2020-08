Analytiker venter «giganttap» i SAS: Tror inntektene stupte med 11,8 milliarder

Pedersen anslår at nettoomsetningen falt til 1,76 milliarder svenske kroner fra 13,55 milliarder i samme kvartal i fjor – en nedgang på 11,8 milliarder, ifølge en rapport før tallslippet.

Samtidig anslår analytikeren at SAS fikk et resultat før skatt på minus tre milliarder svenske kroner i tredje kvartal, mot et overskudd på halvannen milliard i fjorårsperioden.