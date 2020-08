Hedgefond-Halvorsen solgte seg ut av Facebook og Google

Store hedgefond kvittet seg med teknologiaksjer i andre kvartal. Ole Andreas Halvorsens fond dumpet alle aksjene i Facebook og Google-eier Alphabet.

Publisert: Oppdatert: 14. august 2020 23:12 , Publisert: 14. august 2020 22:25

Halvorsen er den mediesky østfoldingen som flyttet til USA for å bli mangemilliardær.

Største delen av Halvorsens formue kommer fra det han har tjent siden han var med å grunnlegge hedgefondet Viking Global Investors i 1999.

Viking Global solgte sin gjenværende andel i Facebook for 335 millioner dollar i løpet av andre kvartal, går det frem av en rapport levert inn til USAs finanstilsyn SEC. Beløpet tilsvarer nesten 3 milliarder kroner.

Fondet hadde allerede dumpet to tredjedeler av beholdningen i Facebook i første kvartal, da giganten falt 19 prosent. I andre kvartal gikk aksjen opp 36 prosent, samtidig som det bredere aksjemarkedet hentet seg kraftig inn.

Viking solgte seg også ut av sin andel verdt 364 millioner dollar i Google-eier Alphabet i kvartalet, tilsvarende 3,2 milliarder kroner.

Det går frem ved å sammenligne SEC-innleveringen for første og andre kvartal.

Ole Andreas Halvorsen 59 år gammel fra Borge utenfor Fredrikstad i tidligere Østfold fylke.

Medgrunnlegger og toppsjef i hedgefondet Viking Global Investors, som han var med å grunnlegge i 1999.

Tidligere marinejeger i Forsvaret.

Studert økonomi ved Williams College, og har en MBA fra Stanford University. Beskrevet som en av de beste på kullet.

Forvalter 25 milliarder dollar, tilsvarende 222 milliarder kroner, per juli 2020.

Bloomberg verdsetter nettoformuen hans til 28,4 milliarder kroner.

Kapital rangerte han som Norges 6. rikeste i 2019, og la til grunn en formue på 33,7 milliarder kroner.

Fått kallenavnet «Tigergutt» etter å ha gjort seg bemerket i hedgefondet Tiger Mangement på 90-tallet. Kilder: Bloomberg og VG Vis mer vg-expand-down

Tek-oppgang på børs

Det er ikke uvanlig at slike store hedgefond tar betydelig andeler i FAANG-aksjer (Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google), for så å reversere slike veddemål få måneder senere, ifølge Bloomberg.

Et annet USA-basert hedgefond, Coatue, trimmet posisjonene i Netflix, Amazon og Facebook.

Nedsalgene kommer med betydelig oppgang i teknologiaksjer i andre kvartal.

Den teknologitunge indeksen Nasdaq 100 var opp 29 prosent i perioden. Indeksen består av de rundt 100 største ikke-finansielle selskapene notert på Nasdaq-børsen i USA.

Amazon størst

Halvorsens fond droppet for øvrig alle aksjene i helseforsikringsaksjen Anthem, som senest for et år tilbake var dets største aksjeposisjon, for 411 millioner dollar.

På den annen side kjøpte fondet seg inn i labutstyrprodusenten Thermo Fisher, hotellkjeden Hilton Worelwide og entreprenøren Api Group. Andelen var verdt henholdsvis 628 millioner, 534 millioner og 405 millioner dollar.

Amazon var fondets største posisjon ved utgangen av andre kvartal, da andelen var verdt 1,69 milliarder dollar, tilsvarende 15 milliarder kroner.

Halvorsens fond er et såkalt long-short-fond, som både kjøper og selger aksjer, men også bruker finansielle strategier for å tjene på kursfall i enkeltaksjer. E24 har tidligere skrevet at Halvorsen shortet to kriserammede tyske selskaper, Lufthansa og Wirecard.

