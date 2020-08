Lovavdelingen mener Sanner kan instruere Norges Bank

Regjeringens jurister konkluderer noe annerledes enn det private advokatfirmaet som finansministeren hyret inn til å vurdere mulighetene for å gripe inn i ansettelsen av ny oljefondssjef. Finanskomiteen tar en pause, og utsetter sin egen frist.

Nicolai Tangen tiltrer etter planen som ny sjef for Norges bank investment management (NBIM), og blir dermed oljefondssjef, 1. september. Vis mer Krister Sørbø

Publisert: Oppdatert: 21. august 2020 10:32 , Publisert: 21. august 2020 09:47

Lovavdelingen i Justisdepartementet har kommet frem til at finansminister Jan Tore Sanner antagelig kan instruere Norges Bank i saken rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Det kommer frem i et brev fra finansministeren til Stortingets representantskap.

Lovavdelingen mener det finnes «gode holdepunkter» for at sentralbankloven «ikke generelt avskjærer» Sanner muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre i ansettelsen av daglig leder for fondet.

«Jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken», skriver Sanner i brevet.

– Det kan tolkes som en uvilje mot å foreta seg noe

Hadja Tajik (Ap) leder arbeidet med saken i finanskomiteen på Stortinget, og har følgende kommentar:

– De slår fast det flere av oss har ment hele tiden: At finansministeren kan ha kontakt med Norges Bank om ansettelsen. Lovavdelingen er et respektert juridisk miljø. Nå har de foreslått at det er adgang til generelle instrukser. Det er det nødvendig at vi formulerer premisser for.

Hun mener det er greit å få dette på plass så tydelig. Komiteen tar nå en pause, og møtes igjen klokken 12. Fristen for å komme med en instilling er utsatt til klokken 1500.

– Det er uheldig at det har vært uklarhet om dette, også skapt fra Finansdepartementet side, sier Tajik.

– Hva synes du om Finansdepartementets håndtering, og at avklaringen først kommer i siste liten?

– Det viser at det var et feiltrinn å be om denne utredningen fra et privat advokatfirma med bindinger til Nicolai Tangen, sier Tajik, og legger til:

– Det kan tolkes som en uvilje mot å foreta seg noe.

Hans Andreas Limi (Frp) og Hadia Tajik (Ap). Vis mer Stein Bjørge

– Oppsiktsvekkende dårlig håndtering

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener konklusjonen er tydelig.

– Jeg synes det har vært en oppsiktsvekkende dårlig håndtering av Finansdepartementet og Jan Tore Sanner, da fikk de en utredningen fra et privat byrå – med en mildt sagt uklar status – før de etter mye press bestiller fra Lovavdelingen. Den skulle ha kommet mye før. Nå har vi fått en utredning på bordet, som vi ikke rekker å håndtere så ryddig som den burde. Men konklusjonene er likevel tydelig.

– Hvor mye har konklusjonen å si for deres bestilling til Sanner?

– Den må få konsekvenser for hvor tydelig finanskomiteen og Stortinget skal være. Det kan ikke være interessekonflikter knyttet til den nye oljefondssjefen, og det må vi be Sanner om å sikre, sier Kaski.

Mudassar Kapur (H) Vis mer Stein J. Bjørge

Høyre: Kan føre til utsettelse av Stortingets arbeid

Mudassar Kapur (H), leder av Finanskomiteen, åpner for at utredningen kan føre til utsettelse av Stortingets arbeid med Nicolai Tangens ansettelsesavtale.

– Komiteen og finansminister Jan Tore Sanner trenger tid til å sette seg inn i og vurdere konsekvensene av utredningen. Vi må sette oss ordentlig inn i dette nå.

– Påvirker utredningen arbeidet?

– Ja, det gjør den. Alt påvirker arbeidet, i første omgang ved at partiene vil trenge noe mer tid, sier Kapur.

