Utenlandske storbanker har ståltro på kronen: – Veldig, veldig billig

Både ING og Goldman Sachs vedder på at Norges valuta skal styrke seg. – Vi liker den norske kronen, særlig relativt til den svenske kronen, sier ING-strateg Petr Krpata.

VEDDER PÅ NOK-SEK: Storbanken ING mener at valutaene til Norge og Sverige har veldig mye til felles, men at Norges Banks valutakjøp har gjort den norske valutaen underpriset. Vis mer ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Publisert: Publisert: 1. juni 2020 15:35

Norges Banks rekordhøye valutakjøp vekker oppmerksomhet i utlandet.

Mens andre sentralbanker kjøper verdipapirer for å støtte økonomien i coronakrisen gjennom såkalte kvantitative lettelser, går Norges sentralbank mot strømmen.

Det har valutastrategene i storbanken ING fått med seg.

– Kronen skiller seg virkelig ut. Alle kutter i styringsrentene, men der andre sentralbanker trykker penger, gjør Norges Bank det motsatte, sier valutastrateg Petr Krpata på telefon fra London.

– Norges Banks valutakjøp er ikke veldig støttende for kronen i seg selv, men det betyr at kronen får høyere relativ verdi fordi andre sentralbanker ikke hjelper sine valutaer.

Han mener det er svært gode nyheter for Norges lavt prisede valuta.

– Kronen er veldig, veldig billig etter at den ble totalt knust i mars, sier Krpata.

Vedder mot svenske-kronen

Utviklingen har fått ING-strategene til å spekulere i at den norske kronen (NOK) vil styrke seg mot den svenske kronen (SEK).

– Vi liker NOK, særlig relativt til SEK. Vi forventer at NOK vil styrke seg med 3–4 prosent mot en vekslingskurs på 1, sier Krpata.

Valutastrateg Petr Krpata i ING. Vis mer ING

Han mener at oljeprisen har stabilisert seg og at likviditeten, som i INGs øyne har vært kronens store problem, har blitt bedre i mai måned.

– NOK og SEK er valutaer i samme region med de samme globale driverne. Begge sentralbankene har kuttet i renten, men NOK er mer underpriset på grunn av valutakjøpene til Norges Bank.

ING tror også at kronen vil styrke seg mer mot dollar enn hva euroen vil gjøre.

Goldman Sachs tror kronen styrker seg mot dollar

Det er ikke bare ING som har troen på den norske kronen.

I et notat skriver analytikere i Goldman Sachs at banken har begynt å vedde imot dollar i tro om at gjenåpninger verden over vil gi svekkelse av den amerikanske valutaen.

Goldman Sachs vedder samtidig på at norske kroner skal styrke seg mot dollar.

– Norges demografi og medisinske infrastruktur gjør landet bedre rustet for utbruddet enn mange andre land, og Norges sterke finansielle posisjon gir den norske kronen en vesentlig fordel, skriver analytikerne i notatet, som er gjengitt av CNBC.

Banken har et kursmål på kronen på 8,75 kroner per dollar. Mandag koster en dollar 9,67 kroner. Det tilsvarer en svekkelse av dollaren mot kronen på 9,51 prosent.

– Mens mange land blir tvunget til enten å begrense sin finanspolitiske støtte eller dramatisk øke lånene – begge potensielt negative tegn for en valuta, kan Norge få tilbake midler fra investeringene i utlandet (gjennom bruk av Oljefondet, journ.anm.), som hjelper til med å støtte den norske økonomien og valutaen, skriver analytikerne.

«Kronekollaps» i mars

Den norske kronen «kollapset» i midten av mars, etter at både virusutbruddet og det påfølgende oljeprisfallet ga en kraftig svekkelse.

På det meste ble dollaren handlet til over 12 kroner. Euroen toppet seg samtidig på over 13 kroner.

Etter svekkelsen i mars har kronen hentet inn igjen mye av fallet, blant annet etter Norges Bank intervenerte med ekstraordinære kronekjøp i markedet.

Norges Bank har i tillegg trappet opp sine daglige valutakjøp, som skal dekke økte utgifter til redningspakker i coronakrisen, til rekordhøye 2,3 milliarder per dag.

De sistnevnte kronekjøpene må ikke forveksles med valutaintervensjon, som er et sjeldent brukt verktøy i Norge.