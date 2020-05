Kraftig Pepix-hopp på negativ Oslo Børs

Børsdebuten ble en suksess for IT-selskapet Pexip, men Hovedindeksen gikk i motsatt retning.

Oslo Børs hentet i april inn mye av coronaraset fra tidligere i år, men mai har så langt vært en mer urolig børsmåned. Vis mer Erik Johansen / NTB scanpix

14. mai 2020

Hovedindeksen på Oslo Børs avslutter torsdag med et fall på 2,76 prosent, og noterer dermed to dager på rad med nedgang.

Fallet kommer dagen etter at USAs sentralbanksjef Jerome Powell kom med dystre spådommer.

Talen fra sentralbanksjefen i USA har bidratt til nedgang både i USA onsdag kveld og i Asia på morgenkvisten. Også de europeiske børsene faller markant på ettermiddagen.

– Ikke nødvendigvis det siste kapittelet

Powell uttalte at det kan bli nødvendig med flere tiltak for å USAs økonomi ut av krisetiden. Han beskrev også usikre utsikter for økonomien, og at han ser en betydelig nedsiderisiko.

– Selv om de økonomiske tiltakene har kommet til en passende tid og med en passende størrelse, er det ikke nødvendigvis det siste kapittelet, sa Fed-sjefen i talen, melder CNBC.

Oljeprisen handles opp 2,3 prosent til 30,2 dollar ved stengetid på Oslo Børs.

Blant de mest omsatte finner vi Equinor, som falt 2,52 prosent, etterfulgt av Mowi og DNB, som falt henholdsvis 2,45 og 3,87 prosent.

Pexip til værs

Mest omsatt var imidlertid videokonferanselskapet Pexip, som debuterte på Oslo Børs torsdag, etter å ha hentet mer enn én milliard kroner i emisjonen før noteringen.

Emisjonen ble gjennomført på kurs 63 kroner, noe som ga selskapet en markedsverdi på 6,3 milliarder kroner i forkant av noteringen.

Kort tid etter børsåpning ble første handel gjennomført på kurs 90 kroner. Det var en oppgang på 43 prosent fra emisjonskursen.

Ved stengetid står aksjen i 87,5 kroner, og har dermed steget 38,8 prosent på sin første børsdag. Det gir selskapet en markedsverdi på 8,6 milliarder kroner.

