Kraftig oppgang på Wall Street

Vaksine-håp bidro til at S&P 500 steg 3,2 prosent.

Amerikanske Moderna Therapeutics utvikler en vaksine mot coronaviruset. Her fra selskapets hovedkvarter i Cambridge, Massachusetts, mandag. Vis mer Brian Snyder / X90051

Publisert: Oppdatert: 18. mai 2020 22:29 , Publisert: 18. mai 2020 22:01

Det amerikanske aksjemarkedet steg fra start, før oppgangen tiltok i løpet av handelsdagen. Slik gikk de tre toneangivende aksjeindeksene i New York ved stengetid:

Dow Jones opp 3,85 prosent

Nasdaq Composite opp 2,44 prosent

S&P 500 opp 3,15 prosent

Også de europeiske børsene steg kraftig mandag etter en svakere oppgang i Asia tidligere samme dag.

Det amerikanske bioteknologiselskapet Moderna meldte før handelen åpnet på Wall Street om «positive» resultater fra en studie av en potensiell vaksine mot coronaviruset.

Investorene jublet etter at selskapet fortalte at deres vaksine har fremkalt immunitet i noen av de friske pasientene som ble vaksinert i en klinisk studie. Aksjene i selskapet hoppet 20 prosent.

– Fremgang i Modernas studier og mer positive nyheter om at coronaviruset kan håndteres med en vaksine gjør at stemningen blir bedre, sier investeringstopp Edward Park ved Brooks Macdonald til Wall Street Journal.

Resultatene er imidlertid foreløpige, og mange vaksiner klarer ikke å stå løpet ut, selv etter positive tegn i tidlige studier.

Uber med masseoppsigelser

Uber-aksjen steg 3,5 prosent etter at toppsjefen Dara Khosrowshahi ifølge Wall Street Journal har sendt en intern e-post der det går frem at ytterligere 3.000 ansatte mister jobben. Taxi-appselskapet legger angivelig ned 45 kontorer. Oppsigelsene kommer i tillegg til de rundt 3.700 jobbene som selskapet sa kom til å forsvinne for under to uker siden.

Det var også oppgang i en rekke aksjer som ville dratt nytte av en gjenåpnet amerikansk økonomi. Blant dem var Disney (opp 7,2 prosent), i tillegg til reiselivsaksjer som MGM Resorts (opp 10,5 prosent) og Carnival Cruises (opp 15,4 prosent).

Også en rekke flyaksjer steg. United Airline var opp 21 prosent, Delta 13,9 prosent, og American Airlines var opp 9,2 prosent.

Optimistisk Fed-sjef

USAs sentralbanksjef Jerome Powell uttalte søndag at den amerikanske økonomien vil hente seg inn i løpet av andre halvår, dersom det ikke kommer en ny smittebølge.

Europa åpner gradvis opp etter å ha vært corona-stengt, noe som vil bidra til global økonomisk vekst.

Powell advarte imidlertid om at full innhenting kan drøye helt til slutten av neste år og kan avhenge av om det kommer en vaksine mot coronaviruset.