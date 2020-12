Norwegian politianmeldes i Danmark for ikke å ha betalt tilbake kunder for avlyste reiser

Norwegian påstår de ikke har lov til å refundere.

Norwegian blir politianmeldt i Danmark for å refundere avlyste reiser for tregt. Vis mer byoutline Junge, Heiko / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Både i Norge og Danmark har Norwegian vært under hardt press for å være seine med refunderingen av flyreiser som ble avlyst som følge av coronapandemien.

Det har ført til at den danske etaten Trafikstyrelsen, som har ansvar for vei, jernbane og flytrafikk, politianmelder selskapet.

I en pressemelding fredag skriver etaten at de sendte ut et påbud mot 12 flyselskaper 13.oktober.

– Formålet var å sikre at flypassasjerer fikk refundert sine ubrukte flybilletter som følge av Covid-19-pandemien, skriver etaten.

Les også Norwegian søker konkursbeskyttelse for tre spanske datterselskap

Påstår de ikke har lov til å refundere

– Reorganiseringsprosessen Norwegian nå er inne i setter juridiske retningslinjer som vi er nødt til å følge, skriver Tonje Næss, pressesjef for Norwegian, i en sms til E24.

Det ble kjent i november at Norwegian søkte konkursbeskyttelse i Irland.

– Et fåtall av refusjonskravene som kom inn før vi gikk inn i den prosessen 18. november venter dessverre fortsatt, og på grunn av prosessen vi nå er inne i har vi ikke lov til å refundere disse, skriver Næss.

Hun opplyser om at det er samme juridiske retningslinjer som førte til at Luftfartstilsynet ikke ga Norwegian bot 17. desember, på tross av at Norwegian ikke oppfylt kravene om å tilbakebetale avbestilte flyvninger også i Norge.

Norwegian vil likevel refundere krav som kommer inn etter 18. november.

– Vi refunderer nye krav fortløpende. Vår intensjon er at alle som har krav på refusjon skal få det så raskt som mulig, sier Næss.

Les også Søker konkursbeskyttelse i Irland for å redde Norwegian

Mulige bøter

Trafikstyrelsen opplyser videre at selskapene fikk krav om å sende dem en rapport innen 10. desember om overholdelse av vilkårene.

– Vi har nå gjennomgått avrapporteringen, og det er vår vurdering at påbudet overordnet sett har hatt en tydelig og positiv effekt på hastigheten av tilbakebetalingen av ubrukte flybilletter. Ingen av flyselskapene har dog, etter styrelsens vurdering, etterlevd det utstedte påbudet fullt ut, heter det i pressemeldingen.

Også Aegan Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling politianmeldes.

Det vil være opp til de danske «anklagemyndighetene» å vurdere hvorvidt selskapene skal bøtelegges.

Påbudet fra Trafikstyrelsen pålegger selskapene å refundere alle flybilletter som ikke ble brukt. Påbudet gjelder likevel kun reiser avbestilt av flyselskapene selv. Passasjerer som har avbestilt sin egen reise vil ikke motta refusjon som følge av påbudet.

Klare tidsfrister

Politianmeldelsen kommer etter at Trafikstyrelsen først kom med et påbud 13. oktober. Påbudet hadde klare tidsfrister.

Refusjonsanmodninger mottatt før 1. oktober skulle refunderes senest 15. november.

Refusjonsanmodninger mottatt 1. oktober til 15. november skulle refunderes senest 1. desember.

Refusjonsanmodninger mottatt etter 15. november skulle refunderes innen syv dager.

– Ingen av selskapene har etterlevd påbudet fullt ut, skriver etaten i pressemeldingen.

Vurderer å anmelde SAS

SAS og Lufthansa ble også vurdert av det danske tilsynet, men de ble ikke politianmeldt.

Tilsynet opplyser at de vi vurdere å også politianmelde SAS og Lufthansa når de får mer dokumentasjon fra disse 10. januar.

Trafikstyrelsen oppmuntrer passasjerer som ikke har mottatt utestående refusjon om å sende inn klage til tilsynet.

Det norske Luftfartstilsynet ga torsdag en millionbot til SAS for treg tilbakebetaling av refusjon. Da skrev tilsynet at Norwegian heller ikke oppfylte kravene om å tilbakebetale avbestilte flyvninger innen rimelig tid.

Luftfartstilsynet mente likevel de ikke hadde mulighet til å fatte effektive vedtak mot Norwegian på grunn av rekonstruksjonsprosessen de er i.

Les også SAS får millionbot for treg tilbakebetaling

Publisert: Publisert: 18. desember 2020 13:58 Oppdatert: 18. desember 2020 15:03