Kraftig nedgang på Oslo Børs

Børsfallet tiltar over store deler av Europa. Hovedindeksen er nå ned mer enn to prosent.

Oslo Børs steg fra start på ukens første handelsdag, men snudde etter kort tid til nedgang. Utover ettermiddagen har børsfallet gradvis tiltatt.

Ved 14.30-tiden er Hovedindeksen ned 2,06 prosent.

Nedgangen på Børsen kommer etter at regjeringen i helgen innførte strenge tiltak i 25 kommuner. I alle disse har kjøpesentre måtte stenge, i tillegg er alle butikker, med unntak av de mest essensielle, stengt i kommunene rundt Nordre Follo. Nedstengningen kom etter at kommunen fikk et utbrudd av den britiske virusvarianten fredag.

Børsene over hele Europa har i tillegg falt tydelig etter at legemiddelselskapet Merck (MSD) varslet at deres coronavaksinekandidater skrotes. Denne beslutningen ble tatt etter at selskapet har konkludert med at resultatene knyttet til immunrespons er lavere enn andre vaksiner.

Butikkaksjer faller markant

Her hjemme preges butikkaksjene av den siste nedstengningen i Oslo-området. XXL-aksjen faller mer enn seks prosent, Kid er ned 2,71 prosent, mens Europris faller 4,3 prosent.

Kid varslet før børsåpning at de stenger 38 butikker og permitterer rundt 300 ansatte. I helgen ble det kjent at butikkene må holde stengt i en uke i flere kommuner på Østlandet. Både Europris og XXL har også vært nødt til å stenge butikker.

På omsetningstoppen faller Nel 0,72 prosent, mens Kahoot faller 6,45 prosent. Oljeselskapet Equinor er på sin side ned 1,10 prosent

Skiselskapet Skitude er en av de store vinnerne på Børsen etter en oppgang på 12,7 prosent.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB sier til E24 at det er smittesituasjonen og smitteverntiltak som kommer til å være førende for markedet denne uken.

Oljeprisen handles for 55,26 dollar fatet, ned 1,62 prosent for dagen. Også oljeprisen har falt ytterligere utover dagen.

Børsfall i Europa

I resten av verden er det også fall mandag ettermiddag. De europeiske børsene har i tur og orden snudd fra oppgang til nedgang utover dagen.

Slik går det på de europeiske børsene:

DAX i Frankfurt er ned 1,85 prosent

FTSE100 i London faller 1,20 prosent

CAC40 i Paris er ned 1,66 prosent

FTSEMIB i Milano er ned 1,53 prosent

IBEX35 i Madrid faller 1,93 prosent

På de nordiske børsene har det også snudd nedover etter å ha vært oppgang helt til nylig:

Stockholmsbørsen faller 0,56 prosent

Helsinki-børsen er ned 0,27 prosent

København-børsen faller 0,38 prosent

Terminhandelen på de amerikanske børsene er mer optimistiske. Både Nasdaq og S&P 500 ligger foreløpig an til oppgang, mens Dow Jones-indeksen peker nedover.

Publisert: Publisert: 25. januar 2021 14:32