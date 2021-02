Finansbloggere om aksjetips-trend: – Jeg holder meg langt unna

Unge investorer strømmer til Oslo Børs, og mange følger aksjebloggere for å skaffe innsikt. Her er deres egne tips til hvordan du kan navigere deg gjennom et hav av aksjetips og investeringsråd.

Lise Vermelid Kristoffersen startet opp podkasten Pengesnakk i 2015, for å ta opp temaer som privatøkonomi og sparing. Vis mer byoutline Frode Hansen / VG