Fagforeninger ut mot Hydros salg av valseverkene: – Krever at salget stoppes

De tillitsvalgte reagerer sterkt på at Norsk Hydro selger valsevirksomheten.

REAGERER STERKT: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim. Vis mer byoutline Carina Johansen

Fredag morgen ble det kjent at Hydro selger valseverkene sine for 14,2 milliarder kroner til det amerikanske spesialfondet KPS Capital Partners.

– Vi er dypt uenige i denne beslutningen, den tar selskapet vårt i feil retning, sier hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen, som også er ansattrepresentant i styret.

Martinsen forteller at svak lønnsomhet er flertallets hovedargument for salget. Han sier at de ansatte «på ingen måte» er enige i den beskrivelsen.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, mener Hydro-styret nå selger unna høyteknologiske grønne arbeidsplasser som ville vært strategisk viktig for selskapet å beholde.

– Nå må næringsministeren komme på banen. Vi krever at politikerne griper inn og stopper salget, for å ivareta lønnsomme norske grønne fremtidsrettet arbeidsplasser, sier Alfheim.

SELGER VALSEVERK: Fredag morgen kom meldingen om at Norsk Hydro selger valsevirksomheten sin. Vis mer

Usikre arbeidsvilkår

Den siste tiden har både fagforeninger, ordførere i flere kommuner med Hydro-virksomhet og opposisjonen vært bekymret for et salg av de norske valseverkene.

– Jeg er jo veldig skuffet over at de vender norske lønnsomme arbeidsplasser ryggen. Jeg håper de nå har valgt en kjøper som er langsiktig og ønsker å videreutvikle teknologien og arbeidsplassene i kommunen tror, sier ordfører Elin Gran Weggersund i Holmestrand til E24 fredag.

I kommunen ligger et valseverk med 400 ansatte.

– Når det kommer en ny eier får vi håpe det er en som ønsker å satse og være en langsiktig eier. Gjerne 50 år frem i tid, så det ikke fører til en ny runde med usikkerhet for de ansatte i fabrikken.

Hun sier det er usikkerhet knyttet til arbeidsvilkårene som oppleves som belastende.

– De har likevel klart å holde produksjonen og trøkket oppe likevel, så de er kjempedyktige, sier hun.

Mener salget er nødvendig

Hydro har slitt med å tjene penger i valsevirksomheten, og mener salget er nødvendig for å satse på vekst på andre områder.

– Hydro startet en strategisk gjennomgang av forretningsområdet Rolling i 2019, sammen med andre strategiske tiltak for økt lønnsomhet og bærekraft. Vi har nå konkludert, og forretningsområdet Rolling vil fortsette sin utvikling under nytt eierskap, sier Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

– Dette er en god løsning, både for Hydro og for de ansatte i Rolling, som vil fortsette arbeidet og vokse videre i et nytt, rendyrket nedstrømselskap, sier hun.

I en kronikk publisert på E24 skriver Hydro-sjefen at omstilling har vært Hydros nøkkel til suksess gjennom 115 år.

Nito-sjef: – Tragisk

– Jeg syns dette er tragisk. Det er en opplevelse av at Hydro er et viktig norsk industriselskap, og at de nå selger sitt gull. Hydro Rolling går med milliardoverskudd og utgjør så mye som 17 prosent av overskuddet, sier Trond Markussen i ingeniørorganisasjonen Nito.

Trond Markussen leder Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Nito. Vis mer byoutline Carina Johnsen, NTB scanpix

Han sier videre at alle de norske fagorganisasjonene er imot et salg, som han anser som et sterkt signal.

– Det vi er usikre på er hva de ønsker å gjøre med andelen i Norge. Vi har fortsatt arbeidsplassene, men man vet ikke hva de på sikt vil gjøre med den norske virksomheten, om det skal bli solgt eller avviklet.

Blant spørsmålene de ansatte har er pensjonsrettighetene deres.

– Hydro er en industribedrift, et equity-fond som KPS Capital Partners har gjerne en litt annen målsetting med det de driver på med.

Markussen påpeker videre at Hydro rolling er fremhevet som virksomhetens miljøfyrtårn, og at all gjenvinning av aluminium i det norske markedet har skjedd gjennom Hydro.

– De så for seg å gå videre i Skandinavia. Vi trodde dette var viktig for Norge og for Hydro. Derfor syns vi det er helt uforståelig at de nå skal kvitte seg med den viktige, grønne delen av selskapet.

«Reagerer med vantro»

Fellesforbundet organiserer over 240 ansatte på valseverket i Holmstrand. Forbundsleder Jørn Eggum reagerer på salget:

– Jeg reagerer med vantro på nyheten om at Norsk Hydro selger valseverkene sine til et amerikansk fond, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Vis mer byoutline Ørn E. Borgen

Han mener valseverkene burde blitt i Norsk Hydro.

– Norsk Hydro må bli et grønt industrilokomitiv, helt sentrale i utviklingen av ny, grønn fastlandsindustri. Valseverkene er en viktig brikke i dette. For eksempel resirkuleres alle brusbokser i Holmestrand, det er god sirkulærøkonomi, sier Eggum.

Forbundslederen viser til at samfunnet har stilt opp for Norsk Hydro.

– Denne kompetansen trenger vi videre, og hva et amerikansk oppkjøpsfond har å bidra her, stiller jeg meg tvilende til. Samfunnet har satset mye på Hydro de siste årene, med tilskudd fra Enova, kraftrettigheter osv. Og så er svaret dette? Det henger ikke på greip, sier Eggum.

Valseverkene har flere hundre ansatte i Norge. Eggum er er bekymret for hva som skjer med disse nå.

– Jeg er bekymret for hva dette kan ha å si for de ansatte framover. Hvordan har den nye eieren tenkt å tjene penger her, skal de satse eller kutte? Virksomhetene er allerede blodtrimmet, så det er lite å hente på den måten. Og hva skjer med de ansattes pensjonsrettigehter i Hydro?