Equinor selger Bakken-feltet i USA for 7,6 milliarder kroner

Skiferfeltet Bakken i Nord-Dakota i USA har fått mye av skylden for Equinors tap på 200 milliarder kroner i landet. Nå har selskapet valgt å selge feltet, som etterlater seg nok et tap på vei ut døren.

Vis mer byoutline Einar Aslaksen / Equinor ASA

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bakken-feltet selges til Grayson Mill Energy for et samlet vederlag på rundt 900 millioner dollar, tilsvarende 7,6 milliarder kroner.

– Equinor optimaliserer sin olje- og gassportefølje for å styrke selskapets lønnsomhet og gjøre det mer robust for fremtiden. Ved å selge våre eierandeler i Bakken-feltet realiserer vi inntekter som kan anvendes på mer konkurransedyktige eiendeler i vår portefølje, og dermed skape høyere verdi for våre aksjonærer, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Nyheten kommer i forbindelse med selskapets resultat for fjerde kvartal.

Der skriver selskapet ned verdier for 1,3 milliarder dollar netto, i tillegg til de 0,98 milliarder dollarene i tap i Tanzania som ble varslet i forkant.

Av de 1,3 milliardene kom 369 millioner dollar (eller 3,13 milliarder kroner) av tapet i kvartalet fra nedskrivninger i den amerikanske virksomheten, «hovedsakelig knyttet til en Equinor-operert ukonvensjonell eiendel» som man forventer solgt i 2021.

Equinor bekrefter overfor E24 at det er snakk om Bakken-feltet.

Selv om Equinor altså får inn 7,6 milliarder kroner fra salget, etterlater Bakken-investeringen seg nok et tap på vei ut døren.

I tillegg til at Bakken nå står for mesteparten av USA-tapet i kvartalet på 3,13 milliarder kroner, sørget Bakken også for et tap i tredje kvartal tilsvarende 11 milliarder kroner.

Dette kommer på toppen av tidligere tap på investeringen.

PS! Samlet sett leverer Equinor et justert resultat før skatt på 756 millioner dollar, ned fra 3,55 milliarder dollar året før. Samtidig vil Equinor øke utbytte for andre kvartal på rad.

Varslet opprydning utenlands

Bakken-salget inkluderer alt egenoperert og partneroperert areal, og andeler i tilhørende midstrømsaktiviteter i Bakken.

Bokført produksjon fra disse eiendelene i fjerde kvartal var 48.000 fat oljeekvivalenter per dag. I tillegg vil Equinors tradingavdeling inngå en kontrakt med Grayson Mill Energy om kjøp av råolje.

Oljekjempens sjef for den internasjonale olje- og gassvirksomheten, Al Cook, har tidligere uttalt at det skulle ryddes opp utenlands.

– Dagens annonsering om at vi går ut av Bakken-feltet er et viktig steg i denne prosessen. Vi har samarbeidet tett med Grayson Mill Energy om å bevare arbeidsplasser og sørge for overføring av ekspertise på best mulig måte, sier Cook i meldingen.

Alle feltansatte og et betydelig antall av støttefunksjonene som jobber på feltet vil ha mulighet til å bli overført til den nye eieren.

Analytiker: – Spørsmål om gass i Tanzania skal selges

Da konsernsjef Opedal i november valgte å endre konsernstrukturen og ansette Cook, sa ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen at han trodde selskapet kunne komme til å selge eierandeler flere steder.

– Det blir spennende å se hva som kommer på salgslista hans, for eksempel om amerikanske eiendeler på land og til havs skal selges. Et annet spørsmål er om gass i Tanzania skal selges. Jeg tipper det, sier Olaisen.

– Hva med Aserbajdsjan og Angola? Det blir også interessant å se. Jeg tror at offshore Argentina, Brasil og Canada fortsatt kan bli satsingsområder for Equinor, sier han.

Publisert: Publisert: 10. februar 2021 06:44 Oppdatert: 10. februar 2021 07:53