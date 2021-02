Equinor selger Bakken-feltet i USA for 7,6 milliarder kroner

Bakken-feltet i USA har fått mye av skylden for Equinors tap på 200 milliarder kroner i landet. Nå har selskapet valgt å selge feltet.

Feltet selges til Grayson Mill Energy for et samlet vederlag på rundt 900 millioner dollar, tilsvarende 7,6 milliarder kroner.

Nyheten kommer i forbindelse med selskapets resultat for fjerde kvartal.

– Equinor optimaliserer sin olje- og gassportefølje for å styrke selskapets lønnsomhet og gjøre det mer robust for framtiden. Ved å selge våre eierandeler i Bakken-feltet realiserer vi inntekter som kan anvendes på mer konkurransedyktige eiendeler i vår portefølje, og dermed skape høyere verdi for våre aksjonærer, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Salget inkluderer alt egenoperert og partneroperert areal, og andeler i tilhørende midstrømsaktiviteter i Bakken. Bokført produksjon fra disse eiendelene i fjerde kvartal var 48.000 fat oljeekvivalenter per dag. I tillegg vil Equinors tradingavdeling inngå en kontrakt med Grayson Mill Energy om kjøp av råolje.

Oljekjempens sjef for den internasjonale olje- og gassvirksomheten, Al Cook, har tidligere uttalt at det skulle ryddes opp utenlands.

– Dagens annonsering om at vi går ut av Bakken-feltet er et viktig steg i denne prosessen. Vi har samarbeidet tett med Grayson Mill Energy om å bevare arbeidsplasser og sørge for overføring av ekspertise på best mulig måte, sier Cook i meldingen.

Alle feltansatte og et betydelig antall av støttefunksjonene som jobber på feltet vil ha mulighet til å bli overført til den nye eieren.

