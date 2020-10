DNB Markets om Grieg Seafood: Venter betydelig økt inntjening

Lakseanalytikere er uenige om veien videre for Grieg Seafood-aksjen etter onsdagens oppdateringer.

Grieg Seafood, som ledes av Andreas Kvame, opplevde en historisk svak børsdag onsdag. Torsdag stiger aksjen noe. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

En rekke meglerhus har gjort endringer i sine anbefalinger på Grieg Seafood-aksjen, ifølge oppdateringer onsdag og torsdag.

Det skjer etter at lakseselskapet onsdag varslet om resultatsmell, utsettelse av deler av Newfoundland-prosjektet, mulig brudd på lånevilkår og endringer i lånebetingelsene etter samtaler med bankene.

Nyhetene ga Grieg Seafood sin verste børsdag noensinne med et fall på 17,89 prosent til kurs 70 kroner.

Carnegie jekker opp anbefalingen sin på Grieg Seafood til «hold» fra «selg», etter at en oppdatering de ventet på nå er ute.

Kursmålet jekkes ned til 65 kroner, fra tidligere 68 kroner.

At lakseprisen ligger nede på 40 kroner per kilo gjør riktignok at likviditeten svekkes videre. Laksepriser på dette nivået, som ikke tar seg opp til rundt 50 til 60 kroner mot slutten av desember, vil kunne skape mer utfordringer. Det samme med biologiske problemer.

DNB Markets mener på sin side at kundene sine fortsatt bør kjøpe lakseaksjen, ifølge Infront TDN Direkt.

Meglerhuset nedjusterer kursmålet til 110 kroner fra tidligere 130 kroner.

DNB Markets hadde på forhånd allerede forventet dårlige resultater for tredjekvartal.

Meglerhuset tror ikke Grieg Seafood blir nødt til å hente penger fra kapitalmarkedet grunnet lettelser i lånebetingelsene frem mot tredjekvartal 2021, og venter betydelig økning i inntjeningen fremover. De ser dermed kraftig oppside, men påpeker at Grieg Seafood må gjenopprette markedstillit etter flere svake kvartaler.

Sparebank 1 Markets nedjusterer kursmålet på Grieg Seafood til 115 kroner per aksje, fra tidligere 130 kroner, etter gårsdagens resultatvarsel fra selskapet.

Også Danske Bank nedjusterer sitt kursmål, til 128 kroner per aksje, fra tidligere 134 kroner.

Danske Bank Markets fremhever at Grieg-aksjen nå er verdsatt på linje med verdien av produksjonslisensene i Norge på 70 kroner per aksje, basert på prisene i auksjonen i august, og ser dermed høy oppside på sterkere laksepriser i de kommende årene.

