Ertzeid: Sbanken forsvinner. Braathen: For tidlig å si

Mens DNB-sjef Kjerstin Braathen sa til media at det var for tidlig å si om Sbanken skal beholdes som merkevare, sa finansdirektør Ottar Ertzeid til investorer og analytikere at det var helt uaktuelt.

ULIKE BUDSKAP: DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen og finansdirektør Ottar Ertzeid kom med ulike budskap om Sbankens fremtid som merkevare i går. Vis mer byoutline Terje Pedersen

DNB vil sluke Sbanken for 11,1 milliarder kroner. Og selv om sistnevnte har Norges mest fornøyde bankkunder, er det usikkert om DNB vil videreføre merkenavnet.

Svaret fra DNBs finansdirektør Ottar Ertzeid på dette spørsmålet var et krystallklart «nei» da han deltok i en telefonkonferanse med investorer og analytikere torsdag ettermiddag.

På spørsmål fra en analytiker om DNB kunne følge Sparebanken Vest og deres separate satsing på Bulder Bank, svarte Ertzeid:

– Vi følger en annen strategi med ett merkenavn, og vår intensjon er å fortsette å gjøre det, sa Ertzeid, ifølge Infront Direkt.

Budskapet Ertzeid ga til aksjemarkedet er et annet enn det DNB-sjef Kjerstin Braathen ga til media samme dag.

Bare noe timer tidligere hadde E24 spurt Braathen om Sbanken skal drives videre som en separat enhet eller bli en merkevare i DNB-porteføljen.

– Det er for tidlig å være konkret på disse tingene. Her er vi også opptatt av å kunne jobbe frem disse løsningene sammen med Sbanken, sa Braathen.

– Ligger langt frem i tid

Nyheten om DNBs bud har satt sinnene i kok hos et stort antall Sbanken-kunder, som truer med å bytte bank hvis overtakelsen blir en realitet.

– Mange byttet til Sbanken fordi de hadde et dårlig forhold til DNB. Hvis de skal eie Sbanken så må vi bytte igjen, sa journalistveteran og Sbanken-kunde Jens Brun Pedersen til E24 torsdag.

Samtidig kunne konkurrenten Bulder bank fortelle om en «sterk» økning i kundehenvendelser fra Sbanken-kunder i løpet av dagen.

DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteeide svarer følgende på de motstridendene svarene fra Braathen og Ertzeid:

– Det er alt for tidlig å si noe om merkevarespørsmål. Både aksjonærer og myndigheter skal si sitt, så dette er prosesser som ligger langt frem i tid, sier Midteide til E24.

– Mener du dermed at Ertzeids uttalelser er uriktige?

– Der er helt riktig at vi følger en strategi med ett merkenavn, men i tilfellet med Sbanken er det ikke tatt noen konkret beslutning ennå. Det er uansett alt for tidlig i prosessen, sier Midteide.

FOR TIDLIG Å SI: Ifølge DNBs kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide. Vis mer byoutline Morten Uglum

Han viser samtidig til at norske myndigheter har lagt sterke føringer for bankenes merkevarer.

– For eksempel fikk ikke DNB lov til å fortsette med merkevaren Postbanken, og Danske fikk så vidt jeg vet ikke fortsette med Fokus som merkevare. Dette spørsmålet vil vi diskutere både med Sbanken og myndigheter hvis kjøpet går gjennom, men det er altså en stund til denne diskusjonen er aktuell, sier Midteide.

– Når det er sagt, så har Sbanken vært dyktige og bygget en utrolig sterk merkevare, som vi håper å kunne bruke på en god måte, legger han til.

Regler krever fusjon

I gårsdagens telefonkonferanse opplyste Ertzeid også at DNB blir nødt til å fusjonere inn Sbanken i sin egen bankvirksomhet.

– Norske finansreguleringer tillater ikke at en norsk bank eier en annen bank, så vi har faktisk søkt om midlertidig godkjennelse til å eie Sbanken, og venter å bli pålagt å fusjonere Sbanken med DNB Bank innen en gitt tidsramme, sa Ertzeid.

I Finansforetaksloven paragraf 17-8 heter det blant annet at «Hensynet til en klar konsernstruktur vil normalt tilsi at likeartet virksomhet som en hovedregel blir drevet innenfor ett og samme konsernforetak», men at det kan gjøres unntak i særlige tilfeller.

Finanstilsynet opplyser til E24 at det ikke kommenterer enkeltsaker.

DNB opplyste i en børsmelding torsdag at Sbanken kan komplettere DNB innenfor boliglån, forbruksfinansiering og sparing.

Det ble videre opplyst at det var flere andre stordriftsfordeler som gjør det billigere å slå sammen bankene, men at det er ikke planlagt nedbemanning for å spare penger.

