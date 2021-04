Kundeflukt fra Sbanken: Konkurrent har gitt 2 milliarder kroner i boliglånstilbud på fem dager

Kunder har gjort alvor av trusselen om å bytte bank etter at DNB la inn bud på Sbanken. Flere banker har fått en strøm av nye kunder, og den lille utfordreren Bulder Bank sier at de plukker kunder fra både Sbanken og DNB.

Direktør Torvald Kvamme i Bulder Bank sier de tar kunder fra både Sbanken og DNB. Vis mer byoutline Y Oslo/Netlife

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Mange Sbanken-kunder truet i etterkant av DNBs bud på banken med å bytte bank. Nå merker flere konkurrerende banker at Sbanken-avhoppere strømmer til.

– Vi fikk et voldsomt rush av kunder den dagen nyhetens sprakk, og så har det roet seg litt de siste dagene. Men siden torsdag har vi gitt ut boliglånstilbud på to milliarder kroner. Hvor mange som takker ja til tilbudet er fremdeles usikkert, sier Torvald Kvamme, direktør i Bulder Bank.

Banken har fra før av utlån på 7,3 milliarder kroner.

Kvamme oppgir at boliglånene i banken ligger på to millioner i snitt, så det kan være snakk om rundt 1.000 kunder som har kommet til den lille banken de siste dagene.

– Vi ser at hovedtyngden av kundene kommer fra Sbanken, men blant søknadene er det også en stor andel kunder som kommer fra DNB. Så budet har ført til bevegelighet i DNBs kundemasse også.

Banken har promotert seg som en utfordrer, særlig innenfor boliglån. Bulder Bank startet opp i slutten av 2019. Banken har som mål å nå 20 milliarder kroner i utlån innen utgangen av 2021.

Sbanken hadde ved utgangen av fjoråret 83 milliarder kroner i utlån til norske kunder.

Les på E24+ Historien om Sbanken: «Ingen marmor, ingen banksjefer, ingen skranker eller filialer»

Da nyheten om budet sprakk, økte Bulder også annonseringen for å tiltrekke seg flere kunder.

– Ja, det gjorde vi. Det er helt naturlig for oss å gjøre, da vi er særdeles opptatt av å få frem at vi er en reell konkurrent til Sbanken.

Torsdag ble det klart at DNB vil kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner, noe som førte til at flere Sbanken-kunder raste. Noen av Sbanken-kundene har til og med organisert seg i et forsøk på å stoppe oppkjøpet.

«Markant» økning

Andre av Sbankens konkurrenter oppgir også at de ser kunder strømme til.

– Vi merker absolutt en økning i antall kunder som kommer fra Sbanken. Både i henvendelser til oss og i lånesøknader fra kunder som kommer fra Sbanken, sier Kristoffer Giertsen, leder for Himla.

Himla er en bank etablert av Fana Sparebank, som startet opp i fjor, og som også prøver å være en utfordrer innenfor boliglånsmarkedet.

Giertsen vil ikke gå ut med konkrete tall på nøyaktig hvor mange Sbanken-kunder som har meldt flytting til Himla.

Les på E24+ Ikke ta for gitt at Sbanken-budet får grønt lys

Heller ikke Randi Marjamaa, leder for personmarkedet i Nordea, vil tallfeste hvor mange flere kunder de har fått, men sier at aktiviteten har vært høy:

– Vi opplever nå stor pågang av nye kunder, og har hatt høy aktivitet de siste dagene. En del er nok knyttet til oppmerksomheten rundt Sbanken, men det er ikke alltid kunder oppgir informasjon om slikt, skriver hun i en e-post til E24.

Randi Marjamaa er leder for personmarkedet i Nordea, og sier de har sett stor pågang av nye kunder. Vis mer byoutline Nordea

Danske Bank: Ingen endring

Danske Bank, en av de største bankene i Norge, sier at de så langt ikke har sett en stor kundeforflytting til dem.

– Vi har enn så lenge ikke merket noe økt pågang med hensyn til nye kunder etter nyheten om DNBs bud på Sbanken, sier pressesjef Øystein Andre Schmidt.

Nordnet, som hovedsakelig retter seg mot fonds- og aksjekunder, har ikke fått nevneverdig mange Sbanken-avhoppere som kunder:

– Det har vært noen som har tatt kontakt, men i det store og hele ganske begrenset fra Nordnets side så langt. Jeg tror dette er naturlig siden det absolutte flertallet kunder i Sbanken er dagligbank og lånekunder, og det er primært disse som har uttrykt sin misnøye i media og sosiale medier, skriver Anders Skar, sjef for Nordnet i Norge, i en tekstmelding.