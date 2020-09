Kjell Inge Røkkes Ocean Yield tar milliardnedskrivninger

Problemskipet Dhirubhai-1 tynger i tredje kvartal.

Vis mer byoutline Lise Åserud / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 14. september 2020 17:23 , Publisert: 14. september 2020 16:55

Coronakrisen og en lavere oljepris rammer oljeservice hardt. Ocean Yield, der Kjell Inge Røkkes Aker Capital er største aksjonær, blir tvunget til å skrive ned verdier for et milliardbeløp.

Selskapet tar i tredje kvartal nedskrivninger på henholdsvis 95 og 35 millioner dollar på skipene Dhirubhai-1 og Connector. Det tilsvarer totalt 1,17 milliarder kroner.

Dette er ikke første gang Ocean Yield tar nedskrivninger på Dhirubhai-1. I fjor skrev selskapet ned verdier for 68,4 millioner dollar knyttet til skipet.

Ocean Yield har lenge forsøkt å finne oppdrag for produkjonsskipet, uten hell. Skipet sørget lenge for store inntekter til Ocean Yield, som igjen kunne betale ut romslige utbytter.

Etter at det forrige oppdraget i India brått ble avsluttet i 2018 jaktet Ocean Yield på andre alternativer.

Et av alternativene Ocean Yield lenge håpet på var at de skulle få leid ut skipet til Kjell Inge Røkke og Akers oljeprosjekt i Ghana gjennom Aker Energy. I starten av 2020 ble det imidlertid klart at den drømmen var knust for Ocean Yield.

Dhirubhai-1 skaper trøbbel for Røkkes skipseiende selskap. Vis mer byoutline Ocean Yield.