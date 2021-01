Hovedindeksen på Oslo Børs passerer 1.000 poeng for første gang

Til tross for pandemi og krise i verdensøkonomien, har den viktigste indeksen på Oslo Børs bikket rekordhøye 1.000 poeng for første gang.

MERKEDAG: Hovedindeksen, som består av et representativt utvalg aksjer på Oslo Børs, har bikket 1.000 poenggrensen. Her et historisk bilde fra den gangen meglerne var fysisk til stede for å handle aksjer inne i børsbygningen, som er plassert i Oslo. Det varte frem til februar 1999, som markerte et viktig skille. Fra da av kunne meglerne legge inn sine ordre fra sine kontorer i Oslo eller London. Vis mer byoutline Morten Holm

Børsen i Oslo stiger fra start fredag etter at amerikanske og asiatiske aksjer har steget til nye høyder, til tross for økte smittetall.

Hovedindeksen, «Oslo Stock Exchange Benchmark Index» (OSEBX), ligger på 1.002,20 poeng, og har dermed passert 1.000 poenggrensen for første gang noensinne.

1. januar 1996 startet Hovedindeksen på 100 poeng, og har siden den gang gått tigangeren, altså har den steget 900 prosent.

– 2021 har åpnet rett opp

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs peker på at børsen avsluttet 2020 med kraftig oppgang. November ble den beste måneden i historien og også desember var en sterk måned.

– 2021 har åpnet rett opp, sier han.

Ifølge Aase pleier børsåret også å starte bra.

– Det vi har sett denne uken er at aksjene som har begynt aller best er sykliske aksjer, altså aksjer som svinger med konjunkturene og har mest å vinne på en rask gjenopphenting.

Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef ved Oslo Børs. Vis mer byoutline Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Aksjer som Equinor og Yara faller i denne kategorien og er markant opp denne uken, noe som har bidratt til børsløftet.

– Sykliske aksjer veier tungt denne uken. Det så vi også i desember, sier Aase.

Han peker også på kraftig oppgang i grønne aksjer som solselskapet Scatec og hydrogenselskapet Nel, samt i teknologi- og IT-aksjer som Kahoot, Meltwater og Link Mobility.

– Året har begynt som det sluttet med sykliske aksjer opp. Kraftig oljeoppgang denne uken gjør at Equinor bidrar mest til at året har begynt så bra, og den grønne bølgen har fortsatt.

Oljeoppgang og vaksine

Oslo Børs har steget til nye høyder etter at coronakrisen ga en smell på verdens børser i vår. Oppgangen her hjemme har skutt fart i høst og vinter etter at oljeprisen har steget til over 50 dollar fatet igjen og utrullingen av vaksiner har begynt.

Hovedindeksen var nede i 636 poeng da coronauroen herjet som verst i mars i fjor. I mai passerte børsen 800 poeng og den steg forbi 900 poeng i november. De siste seks månedene er børsen opp 23 prosent.

Nordsjøoljen handles fredag for 54,7 dollar per fat, etter en oppgang på nærmere 30 prosent de siste tre månedene.

Samtidig som vaksineringen nå er i gang er både USA og Europa inne i en smittebølge. Flere europeiske land har innført nye restriksjoner for å bremse smitten. Det rammer igjen økonomisk aktivitet, men børsene har likevel fortsatt oppgangen.

Trippelrekord på Wall Street

Fredag stiger Hovedindeksen 1,4 prosent i åpningsminuttene. Av aksjene som bidrar til oppgangen i dag er: Flyselskapet Norwegian, som stiger 8,2 prosent, komposittselskapet Hexagon Composites stiger 6,23 prosent, hydrogenselskapet Nel klatrer 6,22 prosent, industriselskapet Elkem er opp 3,58 prosent og panteselskapet Tomra stiger 3,06 prosent.

Oljeaksjene Equinor og Aker BP er opp henholdsvis 1,39 og 1,3 prosent. Oljeprisen har steget de siste dagene, og et fat av nordsjøoljen Brent omsettes for 54,7 dollar, etter en oppgang på 0,33 prosent siden midnatt.

I USA stengte de tre toneangivende aksjeindeksene til ny rekord torsdag. Indeksene løftet seg på håp om at gårsdagens Demokrat-seier i Georgia kan bety at påtroppende president Joe Biden kan bruke mer penger over budsjettet. Han kan også komme med en større krisepakke til den coronarammede økonomien, skriver CNBC.

Nasdaq hentet seg inn fra nedgang onsdag, samtidig som flere teknologigiganter snudde oppover fra gårsdagens fall. Apple steg 3,41 prosent for dagen, Microsoft var opp 2,85 prosent og Google-eier Alphabet var opp 2,99 prosent.

Tesla var blant aksjene som steg kraftig torsdag. Aksjen stengte med en oppgang på 7,94 prosent til 816,04 dollar. Den siste tidens Tesla-oppgang har gjort Elon Musk til verdens rikeste mann. Han passerte torsdag Amazon-sjef Jeff Bezos på listen.

