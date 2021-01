Hyundai hopper over 20 prosent etter samtaler med Apple

Investorene har aldri priset asiatiske aksjer høyere enn i dag. I Sør-Korea stiger bilselskapet Hyundai kraftig på meldinger om at de er i samtaler om å samarbeide med Apple om å utvikle elbiler og batterier.

APPLE-OPPGANG: Seoul stiger mest på asiatiske børser som er i godt driv fredag. Det er spesielt bilaksjen Hyundai som løfter børsen. Det sørkoreanske bilselskapet har snakket med Apple om å lage elbiler og batterier. Vis mer byoutline JORGE SILVA.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Seoul leder an på stigende asiatiske børser, og det sørkoreanske bilselskapet Hyundai er blant aksjene som bidrar mest til oppgangen. Hyundai stiger 20,87 prosent etter å ha klatret enda høyere tidligere samme dag.

Oppgangen kommer etter meldinger om en avtale med den amerikanske teknologikjempen Apple om å utvikle elbiler og batterier, skriver CNBC og flere andre medier.

– Vi forstår det slik at Apple er i samtaler med en rekke globale bilprodusenter, inkludert Hyundai Motor. Siden samtalene er på et tidlig stadium, er ingenting bestemt ennå, sa Hyundai i en uttalelse til nyhetskanalen.

Senere har endret Hyundai på uttalelsen to ganger på få timer: Hyundai presiserer at selskapet har blitt kontaktet av potensielle samarbeidspartnere for utviklingen av selvkjørende elbiler, og fjernet enhver referanse til Apple, skriver Bloomberg.

Kia Motors, et annet sørkoreansk bilselskap, stiger 10,79 prosent.

Apple har i flere år lekt med tanken om å utfordre Tesla, og allerede tilbake i 2015 skrev amerikanske medier at Apple planlegger å utvikle en elbil.

Kina-børser mot strømmen

De fleste børsene i Asia stiger fredag etter at teknologiaksjer og håp om større støttepakker løftet Wall Street dagen i forveien.

MSCIs bredeste indeks av aksjer i Asia-Stillehavsregionen utenfor Japan er opp 1 prosent til det høyeste indeksen noensinne har vært, skriver Reuters. En annen indeks, S&P Asia 50 (har selskaper notert i Hongkong, Sør-Korea, Singapore og Taiwan) stiger også til ny rekord, viser tall fra Infront.

På den andre siden tynges kinesiske børser igjen av telekomselskaper som faller ettersom de strykes fra New York-børsen, et resultat av Donald Trumps forsøk på å hindre amerikanere å investere i selskaper han mener har tilknytning til det kinesiske militæret.

Slik går børsene i regionen Asia-Stillehavet:

Kospi i Seoul opp 2,79 prosent

Nikkei 225 i Tokyo opp 1,94 prosent

Hang Seng i Hongkong opp 1,21 prosent

Shanghai Composite ned 0,77 prosent

Shenzhen Composite ned 1,05 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 1,81 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,51 prosent

Trippelrekord på Wall Street

I USA stengte de tre toneangivende aksjeindeksene til ny rekord torsdag. Indeksene løftet seg på håp om at gårsdagens Demokrat-seier i Georgia kan bety at påtroppende president Joe Biden kan bruke mer penger over budsjettet. Han kan også komme med en større krisepakke til den coronarammede økonomien, skriver CNBC.

Nasdaq hentet seg inn fra nedgang onsdag, samtidig som flere teknologigiganter snudde oppover fra gårsdagens fall. Apple steg 3,41 prosent for dagen, Microsoft var opp 2,85 prosent og Google-eier Alphabet var opp 2,99 prosent.

Tesla var blant aksjene som steg kraftig torsdag. Aksjen stengte med en oppgang på 7,94 prosent til 816,04 dollar. Den siste tidens Tesla-oppgang har gjort Elon Musk til verdens rikeste mann. Han passerte torsdag Amazon-sjef Jeff Bezos på listen.

