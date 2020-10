IPhone-salget gikk i kjelleren for Apple før lansering

Smarttelefonsalget falt 16 prosent, men vekst for iPad og Mac reddet en liten omsetningsøkning for teknologigiganten.

Publisert: Oppdatert: 29. oktober 2020 22:34 , Publisert: 29. oktober 2020 21:36

Lanseringen av iPhone 12 ble i år utsatt med en måned på grunn av coronapandemien. Dermed falt også salget av smarttelefoner bratt for Apple i fjerde kvartal.

Selskapet opererer med avvikende regnskapsår, noe som gjør forrige kvartal til regnskapsårets siste.

Samlet solgte selskapet iPhone for 26,44 milliarder dollar i kvartalet, en nedgang fra 33,36 milliarder dollar i samme kvartal året før.

Toppsjef Tim Cook forteller at salget i Kina ble mest påvirket av manglende lansering av ny iPhone. I Kina falt det samlede salget med hele 29 prosent i kvartalet.

Mac-rekord

Likevel førte økt omsetning fra iPad, Mac, Watch og tilbehør, samt tjenester til at omsetningen samlet sett endte med enn oppgang på 700 millioner dollar til 64,7 milliarder dollar.

Finansdirektør Luca Maestri opplyser at selskapet hadde en vekst på 25 prosent dersom man ser bort fra salget av iPhone.

Det var ventet at omsetningen ville ende på 63,5 milliarder dollar, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

– Apple avsluttet et regnskapsår definert av innovasjon i møte med motgang med et rekordsterkt september-kvartal, ledet av rekorder for Mac og tjenester, sier Cook i en uttalelse.

Resultatet på sin side falt med én milliard til 12,67 milliarder dollar. Det gir et justert resultat per aksje på 0,73 dollar, noe som er knapt tre cent over analytikernes forventinger.

«Utrolig positiv» respons på nye produkter

Investorene er langt fra tilfreds med resultatet, og sender aksjen ned 3,51 prosent.

Cook sier at Apple nå er midt i selskapets mest produktive lanseringsperiode noensinne, og at den tidlige responsen på alle de nye produktene, ledet av iPhone 12, har vært «utrolig positiv».

På forhånd har ekspertene vært mest interessert i nettopp hvordan utviklingen vil være i inneværende kvartal, som inkluderer den viktige julehandelen.

Finansdirektør Maestri opplyste at de ikke vil komme med omsetningsprognoser for hele virksomheten da usikkerheten er for stor. Likevel opplyste han på en telefonkonferanse torsdag kveld at Apple forventer vekst for iPhone i inneværende kvartal.

Når det gjelder alle andre produkter, samt tjenester forventer selskapet en tosifret vekst i kvartalet.

Selskapet vil presentere prognoser for inneværende kvartal under telefonkonferansen senere torsdag kveld. På forhånd har flere eksperter ment at det er det viktigste i selskapets resultatfremleggelse.

