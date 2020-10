XXL gikk tom for varer i høst. Tror de har sikret julehandelen i år

Til tross for et solid kvartal, mener XXL-sjefen tallene kunne enda vært bedre om de hadde hatt flere varer på lager. Han mener likevel at julehandelen og Black Friday er sikret.

XXL-topp Pål Wibe har ledet selskapet siden januar 2020. Han har både levert det svakeste første kvartalet noensinne, og det beste tredje kvartalet noensinne – alt i løpet av ni måneder. Vis mer byoutline Hans Dalane-Hval / E24

Publisert: Publisert: 27. oktober 2020 17:22

Pål Wibe og XXL hadde god grunn til å smile på årets resultatfremleggelse. Aldri tidligere har sportskjeden solgt for mer enn i tredje kvartal 2020 – så mye at man gikk tom for varer.

Wibe sier han er fornøyd med rekordresultatet i tredje kvartal, men skulle gjerne sett at det var bedre, da selskapet opplevde å mangle varer i høst.

– Det er litt merkelig å si når man dobler driftsresultatet, men så er vi også mest opptatt av det langsiktige arbeidet.

Toppsjefen som i år kom fra Europris, sier man hadde sett en høyere topplinje, men et svakere resultatet med flere varer på lager, da man hadde lite kampanjetrykk mot slutten av sesongen.

Les også XXL går fra krisehøst i fjor til knallsterkt tredje kvartal i år

Les på E24+ Hva skjer med Black Friday i et år hvor forbrukerne allerede har handlet rekordmamge varer på nett (+)

Finansdirektør Stein Alexander Eriksen er godt fornøyd med XXLs balanse i disse dager. Gjelden er kraftig redusert og det samme med varelageret. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Håper vi får samme problem i julehandelen

Etter to meget solide kvartaler handler mye om og lykkes med julesalg og Black Friday de neste ukene, påpeker finansdirektør Stein Eriksen.

XXL har jobbet med å jekke ned varelageret og Eriksen sier man aldri har gått inn i fjerde kvartal med færre varer på lager, og påpeker at man har brukt de par siste ukene på å bygge opp varelageret til kjøpefesten november og desember normalt er.

– Man gikk tom for varer mot slutten av høsten, kan man garantere at man ikke gjør det samme mot slutten av fjerde kvartal?

– Vi er ganske rolige på at det vil gå fint. Ingen kan garantere, men hvis det skjer er det mye annet som har gått veldig bra, så la oss håpe at vi får det problemet, spøker Wibe som gjentar at han er rolig.

Sportskjeden har også uttalt at man har drevet for tungt kampanjetrykk de siste årene, noe man vil bort fra, og brant seg blant annet på Black Friday hvor gründer og storaksjonær Øivind Tidemandsen uttalte at man på denne dagen alene tapte 40 millioner kroner.

– XXL har hatt ulike erfaringer med Black Friday. Hva er strategien i år, og vil man tjene penger på kampanjen?

– Vi kan ikke prate om det, men vi er godt forberedt, sier Wibe.

Les også Konkurransetilsynet snudde om Sport1 og Intersport-fusjon etter krasse advokat-brev

Les også Sportsbransjen har aldri gjort det bedre enn under corona

Taper markedsandeler i Finland

Samtidig som det norske markedet går så det suser, taper man markedsandeler i Finland, et marked som de siste kvartalene har levert sterke tall og vært selskapets beste vekstområder utenfor Norge.

Samtidig som salget av sportsartikler vokste med 2,9 prosent ifølge landets statistikkbyrå, gikk XXL tilbake 4,4 prosent i lokal valuta.

– Markedet i Finland er forskjellige fra Sverige og Norge, hvor det er få av sportsretailerne som gjør det veldig bra, og det er stor lekkasje til blant annet big box-retailere, sier Stein Eriksen om årsaken til tilbakegangen, før Wibe skyter inn:

– Vi kommer fra høye nivåer og ser langsiktig på dette, men det er klart vi ikke er fornøyde om vi taper markedsandeler flere kvartaler på rad.

Netthandelen i XXL står nå for rundt 17 prosent av den totale omsetningen, men dette skal økes kraftig i årene fremover, skal vi tro XXL-ledelsen. Vis mer byoutline Javad Parsa

Stikk til konkurrentene

XXL har jobbet lenge med å rydde på lageret. Fra et varelager verdt 3,4 milliarder kroner, er dette blitt redusert til 2,1 milliarder gjennom store salgskampanjer.

Sportsgiganten gjorde også nedskrivninger på varelageret verdt 385 millioner kroner ved utgangen av 2019.

Dette tror Wibe blir en styrke mot andre sportskjeder når man går inn i det viktigste kvartalet for handelsbransjen.

– Sammenlignet med konkurrentene som i år må selge ut fjorårets skimodeller i år, så fikk vi solgt ut alt, og kan ta inn de nyeste modellene.

Selskapet har også nå nærmest ikke gjeld igjen, fra en netto rentebærende gjeld på 1,87 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor, til 45 millioner i år.

Fremover vil XXL for øvrig fortsette å teste nedskalerte varehus i Norge og Sverige, og i løpet av 2021 vil man komme opp i et tosifret antall varehus av mindre størrelse enn de store.