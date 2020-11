Svensk eiendomsgigant byr 30 milliarder for Entra

Det børsnoterte svenske eiendomsselskapet SBB planlegger et bud på 30 milliarder kroner for Entra, som har engasjert ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver.

I SPILL: Entra og adm. direktør Sonja Horn kan få nye eiere. Vis mer byoutline Entra

Publisert: Oppdatert: 24. november 2020 12:34 , Publisert: 24. november 2020 10:34

Nasdaq Stockholm-noterte SBB byr 165 kroner per aksje for det tidligere statskontrollerte eiendomsselskapet Entra. Budet priser Entra til i overkant av 30 milliarder kroner.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag.

Budet tilsvarer en premie på 15 prosent fra sluttkurs mandag. I meldingen kommer det også frem at dette er en forbedret utgave av et bud som SBB tidligere har delt med Entra-styret.

Folketrygdfondet, Nærings- og Fiskeridepartementet og de øvrige aksjonærene i Entra vil tilbys oppgjør i form av 115.5 kroner per aksje i kontanter, og 49.5 kroner i form av aksjer i Stockholm-noterte SBB.

SBB, som står for «Samhällsbyggnadsbolaget i Norden», har selv en børsverdi på 31 milliarder svenske kroner.

«Vi ønsker at Entra blir en del av SBB og blir med oss ​​i vår ambisjon om å skape det ledende sosiale infrastrukturselskapet i Europa, et selskap med en unik, attraktiv og stabil eiendomsportefølje med lange leieavtaler, høyt belegg og en diversifisert og høykvalitets leietakerbase over hele Norden», uttaler SBB-sjef Ilija Batljan i meldingen.

BYR PÅ ENTRA: SBB og konsernsjef Ilija Batljan Vis mer byoutline Jenny Lagerqvist

Bud nummer to

Ifølge børsmeldingen vil en kombinasjon av SBB og Entra skape en aktør med 131 milliarder svenske kroner i brutto eiendomsverdier per utgangen av tredje kvartal.

SBB anslår samtidig synergier før skatt på 260 millioner svenske kroner per år.

Det understrekes videre at SBB ønsker å samarbeide med Entra for å bli enige om en «vennlig transaksjon».

«For det formål har SBB nylig delt vilkårene i tilbudet med styret i Entra, som er en meningsfull forbedring av et tidligere tilbud som ble delt privat med styret i Entra», heter det i meldingen.

«Mens SBB respektfullt avventer en anbefaling fra Entras styre, har SBB valgt å offentliggjøre sin intensjon om å lansere et tilbud med sikte på å gi Entras aksjonærer en mulighet til å akseptere det før årsskiftet».

Forutsatt 100 prosent aksept av tilbudet, vil eksisterende SBB-aksjonærer ende opp med rundt 83,5 prosent av det samlede selskapets totale aksjer, mens Entra-aksjonærer vil få om lag 16,5 prosent.

SBB-aksjen er ned i underkant av to prosent etter at børspausen i aksjen ble opphevet rundt lunsjtider.

Har engasjert rådgiver

Entra-aksjen nådde en foreløpig toppnotering på 165,20 kroner i februar, men stupte til under 100 kroner i kjølvannet av koronakrisens utbrudd.

Siden den gang har kursen løftet seg over 40 prosent, og tirsdag er aksjen opp nye 11,4 prosent til 160 kroner, fem kroner under det varslede budet.

Entra-sjef Sonja Horn opplyser til E24 at selskapets styre har engasjert ABG Sundal Collier som rådgiver i prosessen.

En sentral oppgave for meglerhuset blir å lokke frem interesse fra alternative budgivere, og dermed drive opp prisen.

Staten har solgt seg ned

DNB Markets-analytiker Simen Mortensen uttalte tidligere i dag til Finansavisen at han så flere aktuelle budgivere for Entra.

– Det er tre børsnoterte selskaper i Sverige som er hovedkandidatene: Castellum, SBB og Balder. Men jeg tror ikke vi skal utelate andre private aktører, sa Mortensen til avisen.

Entra utvikler, leier ut og forvalter forretningseiendom over hele Norge, og rådet over en eiendomsportefølje på 90 eiendommer med 1,3 millioner kvadratmeter, verdsatt til 52 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Les på E24+ Børskommentar: Staten kan ha gjort den beste handelen i Entra

Offentlig sektor utgjør 59 prosent av utleieporteføljen. Selskapet ble opprinnelig i år 2000 gjennom Stortingets vedtak om utskillelse av kontorbyggvirksomheten i Statsbygg.

I oktober 2014 gikk Entra på børs i forbindelse med et statlig nedsalg fra 100 til 49,6 prosent. De siste årene har staten gjennom Nærings- og fiskeridepartementet solgt seg ytterligere ned gjennom flere runder, og sitter i dag på 8 prosent av aksjene.

Samtidig har Folketrygdfondet kjøpt seg opp i Entra det siste året, og er nå største eier med 12 prosent av aksjene.

Les også Regjeringen vil selge 25 millioner aksjer i Entra