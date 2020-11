Verre driftsresultat enn fryktet for Grieg Seafood

Fasiten ble enda svakere enn det tunge resultatvarselet selskapet leverte i oktober.

Martin Hagh Høgseth

Infront TDN Direkt

Publisert: Publisert: 17. november 2020 06:31

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood varslet allerede for en måned siden at tredje kvartal kom til å bli svakt. Den gang anslo selskapet at driftsresultatet (ebit) før verdijusteringer ville ende på minus 187 millioner kroner i kvartalet.

Når selskapet tirsdag legger frem kvartalsrapporten viser det at driftsresultatet endte på minus 192 millioner kroner. Det er en forverring fra et positivt driftsresultat på 143 millioner kroner i samme periode i fjor.

– Tredje kvartal var utfordrende for Grieg Seafood. Effektene av covid-19 påvirkede priser bidro negativt i alle markeder og vi opplevde operasjonelle utfordringer utover det vanlige på Isle of Skye, sier Grieg-sjef Anders Kvame i en kommentar.

Lønnsomheten på Shetland ble negativt påvirket med 150 millioner kroner etter at Skye og Grieg besluttet å avvikle driften ved Isle of Skye, noe som bidrar til det svake resultatet.

Kutter i slakteambisjon

Grieg Seafood har nå ambisjon om et slaktevolum på 130.000 tonn innen 2025, mot tidligere ambisjon på 150.000 tonn.

Justert for avhendingen av virksomhetene på Shetland er ambisjonen opprettholdt, fremgår det.

Videre opprettholder selskapet 2020-guidingen på 90.000 tonn, og venter å nå et volum på 100.000 tonn i 2022.

Selskapet vil målsette en oppdrettskostnad på under 40 koner per kilo i Norge og under syv kanadiske dollar per kilo i British Columbia, som er 10–15 prosent lavere enn dagens nivåer.

Vil investere 2,6 mrd.

For å nå produksjonsambisjonen estimerer selskapet at det vil investere 2,6 milliarder kroner, ekskludert biomasse og vedlikehold, de neste fem årene.

Selskapet estimerer en solid kontantgenerering i scenarioer med moderate og høye laksepriser, og selv i et lavpris-scenario på rundt 50 kroner epr kilo de neste fem årene, er prosjektene ventet å bli fullt ut finansiert.

På kort sikt ser selskapet tre potensielle kilder for finansiering; Forlenge nåværende brolån til etter avhendingen av eiendelene på Shetland, fortsatt dialog med GIEK om finansiering av Newfoundland, og fortsatt bruk av obligasjonsmarkedet etter en vellykket utstedelse av en grønn obligasjon i juni.

Grieg Seafood gjentar sitt mål om å tilby konkurransedyktig utbyttebetaling over tid.