Boeing og Norwegian i juridisk hengemyr: Ber dommeren avklare veien videre

Boeing og Norwegians advokater stanger hodet i veggen etter at de har forsøkt å bli enige om prosessen videre for Norwegians søksmål mot flyprodusenten. Nå ber de dommeren om hjelp.

Parkert Norwegian-fly av typen Boeing 737 Max avbildet på Arlanda flyplass. Vis mer byoutline Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 13. november 2020 20:58

Helt siden Boeings 737 Max-fly ble satt på bakken verden over for halvannet år siden, har Norwegian forhandlet for å få til en avtale om erstatning med den amerikanske flyprodusenten – så langt uten hell.

Norwegian har ikke kunnet bruke sine 18 Max-fly siden mars i fjor og så kom corona og sendte hele bransjen ned i knestående.

I juni gikk Norwegian til det drastiske skrittet at de kansellerte ordren på 97 Max-fly og varslet søksmål. I søksmålet anklaget Norwegian Boeing for svindel og kontraktsbrudd etter problemene med både Max- og Dreamliner-flyene.

Siden den gang har hver av partene sendt inn sine synspunkter til domstolen og neste høring er satt til 15. desember.

Nå ber imidlertid partene i et felles brev dommeren avklare hvordan man skal gå frem. Partene er rykende uenige på flere grunnleggende felt:

Norwegian anla søksmålet sitt i Cook County, i delstatsdomstolen i Illinois den 29. juni

Deretter fikk Boeing overført saken til den føderale domstolen for Nordlige Illinois den 13. juli.

Boeings datterselskap, Boeing Commercial Aviation Services Europe, er også saksøkt av Norwegian i samme søksmål. De har begjært at søksmålet mot dem avvises.

Norwegian vil at saken overføres fra den føderale til delstatens domstol og at Boeings datterselskap også skal være en part.

– Befinner seg i en blindvei

Boeing og Norwegian klarer ikke å bli enige om den prosessuelle situasjonen videre, inkludert om det skal gjennomføres en såkalt Rule 26-prosess eller ikke.

I sivile søksmål i USA er det krav om at så lenge domstolen ikke sier noe annet, så må partene møtes før rettssaken for å bli enige om hvilken dokumentasjon og bevismateriale partene trenger av hverandre.

Man må blant annet bli enige om hvordan partene skal få tilgang til hverandres systemer og hvordan man skal sikre tilgang til dette før det skal legges frem i retten.

«Partene har møttes og konferert, men befinner seg i en blindvei», skriver Boeing og Norwegians advokater i det felles brevet.

– Mer enn en milliard dollar i tap

Norwegians advokater hevde de tilbød Boeing å ikke kreve innsyn i flere dokumenter enn det Boeing allerede har overlevert til andre i Max-sakene. Dette skal Boeing ha nektet.

Flyselskapet hevder videre det ikke er grunnlag for Boeings ønske om å utsette prosessen.

Norwegian «har blitt påført mer enn en milliard dollar i tap, noe som påvirker selskapets drift og finansielle stabilitet. Å utsette saksøkers mulighet til å sikre summer av en slik størrelse utsetter virksomheten og de ansatte for en grunnløs risiko», skriver flyselskapets advokater.

Boeing på sin side mener domstolens behandling av saken så langt har gjort at Boeing «har forstått det slik at domstolen forståelig har utsatt» Rule 26-møtet «til tidligst høringen den 15. desember».

Boeing mener en utsettelse av Rule-26-prosessen er riktig, blant annet fordi flyprodusenten mener det er uavklart om den føderale domstolen i Illinois har jurisdiksjon over den aktuelle saken og om Boeings datterselskap skal være en part eller ikke.

Norwegians advokater har så langt ikke konkretisert hvor mye erstatning flyselskapet faktisk vil kreve at Boeing i saken.

