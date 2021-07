Oljefondet vil stemme nei til Wizz Air-sjefens milliardbonus

Den foreslåtte bonusen til toppsjefen i Wizz Air får Norwegian-bonusene til å blekne i forhold. Nå varsler Oljefondet at de skal stemme nei til bonuspakken hos den ungarske lavprisgiganten.

Konsernsjef Jozsef Varadi i Wizz Air avbildet på flyplassen i Budapest 4. juni der lavprisselskapet avduket fly nummer 100 i flåten. Vis mer byoutline BERNADETT SZABO / Reuters

Publisert: Publisert: I går 17:08

Lavprisselskapet Wizz Air er et av Europas største flyselskaper og har i årevis kunnet vise til sterke resultater og god lønnsomhet.

Selskapet har samtidig fått mye kritikk får måten de behandler fagforeninger og ansatte, og det ble også heftig debatt da selskapet i fjor annonserte at de ville satse på norsk innenriks.

I mai skrev E24 om et lekket videoopptak der toppsjefen selv langer ut mot fagforeninger og advarer ansatte mot å organisere seg.

Selv om Wizz Air har forlatt norsk innenriks (de flyr fortsatt til Norge), så har ikke Norge forlatt Wizz Air. For Oljefondet er nemlig et av flyselskapets aksjonærer.

Oljefondet har nå annonsert at man kommer til å stemme nei til den foreslåtte lønnspakken til toppsjefen.

Tidligere i juli kom det frem at gründer og konsernsjef Jozsef Varadi kan ende opp med en milliardbonus med styrets forslag til ny godtgjørelse.

Bonusordningen som kan nå 100 millioner pund er blant annet omtalt av Financial Times.

Les også Wizz Air-sjefen kan ende opp med én milliard kroner i bonus

I begrunnelsen sin poengterer Oljefondet at det er styrets oppgave «å tiltrekke den riktige konsernsjefen og sette en passende godtgjørelse».

«En betydelig del av den årlige godtgjørelsen bør bli gitt som aksjer som er låst i fem til ti år, uavhengig av fratredelse eller pensjonstidspunkt», skriver fondet som også henviser til «aksjonærenes beskyttelse» i hvorfor de stemmer nei.

I tillegg til at all godtgjørelse skal ha «et klart forretningsmessig rasjonale» er fondet tydelig på at styret «skal være transparente på samlet godtgjørelse for å unngå uakseptable utfall» og at pensjonsopptjening «skal utgjøre en mindre del av samlet godtgjørelse».

Oljefondet opplyser at det vil stemme for å gjenvelge konsernsjefen til styrevervet han har. Varadi er ikke styreleder og bryter dermed ikke med Oljefondets linje om å stemme mot at konsernsjefen i selskaper også er styreleder – slik praksisen er i en rekke amerikanske selskap.

Generalforsamlingen finner sted i Sveits den 27. juli klokken 15:00.

Les også Slik mener Norwegian de kunne slippe å fortelle om bonusene

Kontrakten gikk ut 31. desember

Jozsef Varadis femårige kontrakt gikk egentlig ut 31. desember, men den ble midlertidig forlenget av Varadi og selskapet frem til årets generalforsamling i påvente av en ny kontrakt.

Barry Ecclestone, leder av styrets kompensasjonskomité, skriver at «forslagene til godtgjørelse – og særlig hans nye langsiktige incentivordning (VCP) er sentrale for at Jozsef signerer en femårig kontrakt om å forbli forpliktet til Wizz».

For å få VCP-bonusen må Wizz-aksjen ha en årlig vekst på 10 til 20 prosent de neste fem årene, i tillegg til at selskapet må nå sine bærekraftsmål. Ifølge styret skal bonusen betales ut over åtte år og man har også økt styrets mulighet til å trekke eller redusere bonusen.

Varadi går samtidig ned i fastlønn og bonusen utgjør potensielt 95 prosent av godtgjørelsen hans.

Selv om «flertallet av aksjonærene» som styret har møtt har «støttet styrets fokus på å beholde konsernsjefen» skriver styret at det også har vært aksjonærer som har «følt at størrelsen var høy relativt til det britiske markedet».

Styret skriver at de har økt avkastningskravet på aksjen, inkludert flere av direktørene i en annen bonusordning og gjort andre endringer for å komme aksjonærene i møte.

Les også Wizz Air skroter innenrikssatsingen i Norge

Frykter Varadi skal forlate selskapet

Styremedlem Barry Ecclestone skriver i innkallingen til generalforsamlingen at kompensasjonskomiteen i styret «trengte mer tid for dialog med aksjonærer og bake inn deres tilbakemeldinger» etter at regnskapsåret ble avsluttet 31. mars.

Styrelederen peker på at resultatene til Wizz Air i forrige regnskapsår «var de beste resultatene av noe flyselskap i verden», at man har slått Ryanairs avkastning til aksjonærene med 300 prosent og at aksjonærene i EasyJet og IAG har tapt penger i perioden.

– I Wizz Air er vi heldige som har en konsernsjef og toppledelse som har drevet aksjekursen siden børsnoteringen i februar 2015 og frem til 2. juni fra 11,50 til 48,73 pund, skriver Ecclestone.

Styrelederen skriver at Varadi er en «konsernsjef i verdensklasse» som både har levert verdier til aksjonærene, samtidig som selskapet utkonkurrerer andre aktører og har en sterk balanse som kan støtte videre vekst.

Styrelederen skriver at «styret mener hans lederskap er sentralt for at Wizz Air skal levere Wizz Airs neste vekstfase».

– Vi vet at Jozsefs lederskap er anerkjent i markedet og vi ønsker å sikre hans resultater for den neste fasen, skriver Ecclestone, med henvisning til at Varadi kan bli rekruttert til andre selskap.

Les også Flyrs første tur gikk i rute: – Vet vi har litt å jobbe med

Vil ikke gjenvelge et av styremedlemmene

Bonusen er ikke det eneste Oljefondet skal stemme nei til:

Fondet skal nemlig stemme nei til å gjenvelge Simon Duffy til styret.

Det begrunnes med at «styremedlemmer bør tilgodese tilstrekkelig tid til å etterleve ansvaret sitt på en effektiv måte».

Duffy har sittet i Wizz Air-styret siden 2014.

Han har lang erfaring i næringslivet fra blant annet Shell, Bain & Co, han var finansdirektør i Orange og han har sittet i en rekke styrer.

I dag er han styreleder i det britiske streamingselskapet You View og M Blox, og han er styremedlem i Oger Telecom og svenske MTG.

Oljefondet utdyper ikke mer om hvorfor de mener Simon Duffy ikke avser nok tid til styrevervet i Wizz Air.