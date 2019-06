Inngår kjempefusjon - oljefondet eier aksjer for 10,5 milliarder

Fusjonen skjer drøyt et døgn etter at det ble kjent at de to selskapene var i samtaler om en fusjon.

Fusjonen vil gjennomføres ved at aksjonærene i Raytheon vil få 2,3348 aksjer i det nye selskapet per aksje de sitter på. Aksjonærene i UT vil i etterkant av fusjonen eie 57 prosent av det kombinerte selskapet, mens Raytheon-aksjonærene blir sittende på de resterende 43 prosentene.

Det sammenslåtte selskapet vil få navnet Raytheon Technologies Corporation.

Ifølge selskapene har de to selskapene en årlig kombinert omsetning på 74 milliarder dollar. Fusjonen vil gjøre dem til det nest største luftfart- og forsvarsselskapet i verden, bare slått av Boeing.

– Dette er en spennende dag for våre selskaper, og en som bringer med en enorm mulighet for vår fremtidige suksess. Raytheon Technologies vil bringe videre en arv av innovasjon med en utvidet luftfart og forsvarsportefølje støttet av verdens mest dedikerte arbeidsstyrke, sier Raytheon-sjef og styreleder Tom Kennedy i en uttalelse.

Oljefondet kastet dem ut – og inviterte dem inn igjen

Oljefondet har ikke en helt uproblematisk fortid med Raytheon og UT, men eide ved utgangen av 2018 aksjer for over ti milliarder kroner i selskapene.

Fondet har 6,89 milliarder kroner i aksjer som tilsvarer 0,87 prosent eierskap i United Technologies, og 3,65 milliarder kroner i aksjer i Raytheon som tilsvarer 0,97 prosent av selskapets utestående aksjer.

Begge selskaper har vært utelukket av Oljefondet i tidligere perioder på grunn av at selskapene produserte klase- og kjernevåpen.

Det har senere blitt gjort nye vurderinger av de to industrikjempene, og UT ble tatt inn igjen i 2012 fordi det ikke lenger produserte kjernevåpen.

I 2017 fikk Raytheon komme inn i varmen etter 12 år utenfor fondet, fordi selskapet ikke lenger produserte klasevåpen.

Men oljefondet er ikke den eneste linken til norske virksomheter, for Kongsberg Gruppen har samarbeidet tett med Raytheon, blant annet om å få levere missiler til den amerikanske marinen.

I juni 2018 fikk selskapene sammen en kontrakt verdt opp til 6,9 milliarder kroner for levering av norske NSM-missiler.

MILITÆR GIGANT: Raytheon leverer utstyr militære styrker over hele verden. Her fra en konferanse i USA, hvor personell får prøve forvrengt virkelighetsbriller (AR) som treningssimulator.

Skiller ut mindre selskap

De to selskapene som helhet har en markedsverdi på rundt 163 milliarder dollar, men inn i fusjonen vil ikke inkludere UTs virksomheter kalt Otis og Carrier. Selskapet har tidligere offentliggjort at disse skulle skilles ut av selskapet.

Som følge av at deler av UT skal skilles ut, ventes det at det kombinerte selskapet kan bli verdsatt til over 100 milliarder dollar, tilsvarende 862 milliarder kroner, opplyste kilder til CNBC i forkant av bekreftelsen søndag kveld.

– Sammenslåingen av United Techonolgies og Raytheon vil definere fremtiden for luftfart og forsvar. Våre to selskaper har ikoniske merkevarer som deler en lang historie innen innovasjon, kundefokus og bevist gjennomføring, sier Untied Technologies-sjef og styreleder Greg Hayes.

Det er ventet at fusjonen vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2020, og vil skje etter at de UT har skilt ut de to virksomhetene av selskapet.