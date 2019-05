Etter «våpenhvile» og håp om løsning har handelskonflikten mellom USA og Kina igjen blusset opp.

Det har på nytt gjort verdens investorer nervøse, og aksjemarkedene har falt.

– Det er selvfølgelig negativt. Du møter neppe en økonom sier at en handelskrig er positivt for vekstutsikter. Man kan alltid diskutere hvem som taper mest, det er tap-tap uansett. De fleste er enige om at Kina taper mest, men at USA også taper levnes det liten tvil om, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand til E24.

Han har den siste uken møtt banker og andre finansielle aktører i Kina sammen med kunder. Mange har blitt overrasket av den siste utviklingen i feiden mellom USA og Kina, påpeker Chen. Mens de fleste trodde en form for avtale var nær, har begivenhetenes gang tatt en annen vending.

– Lenge var konsensus at det skulle gå mot en løsning i handelskrigen, også hos oss. Det er ikke så sjokkerende å si at det tror man ikke nå, sier forvalteren.

– Går mot en økonomisk kald krig



I motsetning til hva Chen og andre markedsaktører hadde antatt brøt handelssamtalene mellom de to supermaktene sammen. USA innførte høyere tollsatser på enda flere importvarer fra Kina, som svarte med hevntoll.

Samtidig forsøker USA å fryse ut verdens nest største mobilprodusent Huawei. Mandag stengte Google Huawei-telefoners tilgang til flere av appene i det mobile operativsystemet Android, og flere mikrobrikkeprodusenter har kuttet sine bånd.

– Vi ser helt klart eskaleringen her i Kina også. Spesielt i Shanghai, hvor i alle fall jeg ser en tydelig eskalering i retorikken, sier Chen.

Storebrand-forvalteren mener som flere andre at konflikten stikker dypere enn handel. Det handler om en kamp om hvem som skal være den dominerende økonomiske makten i verden, mener han.

– Etter min vurdering er man langt unna en løsning nå, og hovedscenarioet er full teknologikrig. På mange måter går dette mot en økonomisk kald krig.

– Det er ganske tydelig at ting går i feil retning. Man merker det i retorikken blant mange kinesere som vi har møtt, at man skal forberede seg på smerte på kort sikt for å nå målene på lang sikt, sier Chen.

HAR SOLGT AKSJER: Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand har møtt banker og finansaktører i Kina og Hongkong den siste uken.

Har solgt aksjer



Storebrand forvalter i dag over 700 milliarder kroner i pensjons- og sparemidler. Det meste er plassert i ulike rentepapirer, men også i aksjer og en liten del i alternative investeringsklasser.

Fra rekordnivået i slutten av april har den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 falt drøye fire prosent. Shanghai-børsen er ned nær 13 prosent fra årets topp, som ble nådd i april.

Storebrand har solgt aksjer etter at konflikten blusset opp igjen.



– Før jeg reiste tok vi av aksjerisiko etter Twitter-meldingene fra Trump. Med den bekreftelsen vi har fått her bekreftes bildet enda mer, og gjør at man angrer på at man ikke tok av enda mer risiko. Vi burde tatt det mer ned, sånn sett, sier Chen.

Han viser til prognoser om at både kinesisk og amerikansk økonomi (BNP) rammes av økte tollsatser.

– De fleste vi snakker med her bekrefter det som har vært konsensus, at den siste tolløkningen, som ikke er iverksatt enda, i verste fall vil ramme kinesisk BNP med ett prosentpoeng. De kinesiske tiltakene vil ramme amerikanske BNP-vekst med kanskje 0,5 prosentpoeng.

– Det er verdens to største økonomier. Da vil det dra globale vekstutsikter ned. Da har man ikke hensyntatt usikkerheten som påvirker markedene, eller de indirekte effektene som man ikke vet om enda på underleverandører, sier Storebrand-forvalteren.

– Begge parter føler seg sterke

Ikke minst har Huawei-saken vekket reaksjoner i Kina, hvor utfrysingen sees på som et grep for å holde landets økonomi og teknologiske fremskritt nede, ifølge forvalteren.

– Angrepet mot Huawei går ikke upåaktet hen her. Det er en nasjonal storhet.

Spørsmålet nå er ifølge Chen om Kina vil gi ytterligere svar på tiltale, og hva en slik potensiell gjengjeldelse vil kunne være. Blant annet har det blitt spekulert i at sjeldne jordmetaller og Kinas beholdninger av amerikanske statsobligasjoner kan bli brukt som et våpen i konflikten.

Før den siste opptrappingen av konflikten var aksjemarkedet i USA på rekordnivå, samtidig som arbeidsledigheten er på rekordlave nivåer. På sin side har Kina innført stimulanstiltak for å holde den økonomiske veksten oppe.

– For fem-seks måneder side lå begge parter litt nede. Du går ikke til en krig da. Når begge parter føler seg sterke, man har sett grønne skudd i kinesisk makro, er også potensialet for konflikt større på dette tidspunktet, sier Chen.

– Men hvis du får en kraftig korreksjon i aksjemarkedene på dette, vil antagelig Trump få dårligere kort på hånden, fordi han vil ha aksjemarkedet opp. Han vil neppe sitte å se på at arbeidsledigheten øker eller aksjemarkedet falle kraftig før valget neste år. Da har man nok inngått en avtale, tror forvalteren.