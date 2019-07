Onsdag morgen varslet Kongsberg Gruppen om at de hadde sikret seg to kontrakter for totalt 7,6 milliarder.

Den ene var med Lockheed Martin på 2,0 milliarder for leveranser av komponenter til kampflyet F35, mens den andre på 5,6 milliarder var for et ikke-navngitt produkt til en ikke-navngitt kunde.

Etter det E24 erfarer er den «hemmelige» kontrakten med Qatar, som bestiller luftvernsystemet NASAMS.

Det norske luftvernsystemet NASAMS produseres og selges gjennom et samarbeid Kongsberg Gruppen har med det amerikanske forsvarskonsernet Raytheon.

Qatar-avtalen er det andre salget av NASAMS-systemet til Midtøsten. Oman var den første kunden i regionen. Da de bestilte systemet i 2014 var det den største enkeltordren Kongsberg Gruppen hadde fått noensinne.

Kongsberg Gruppen ønsket onsdag ettermiddag ikke å gi noen kommentar til saken.

De nye kontraktene sendte Kongsberg-aksjen opp 5,1 prosent på en flat Oslo Børs onsdag.

Kongsberg Gruppen posisjonert for flere milliarder



Det var i fjor det ble klart at Qatar var interessert i NASAMS-systemet og at landet hadde inngått en intensjonsavtale med Raytheon verdt om lag to milliarder dollar.

Som E24 skrev i august regnet Kongsberg Gruppen med at de kunne få inntekter på rundt 5,0 til 6,7 milliarder kroner, hvis avtalen ble noe av. Kontrakten endte altså på 5,6 milliarder kroner.

Den endelige bekreftelsen som trengtes ble sikret i Washington under emiren av Qatars besøk i Det hvite hus hos president Donald Trump tirsdag. Der ble både denne avtalen og en rekke andre avtaler innenfor fly- og forsvarssegmentene diskutert og avtaler signert. Det kommer frem i en felles uttalelse fra Det hvite hus og de to statslederne.

Qatar skal også legge inn en ny ordre for missilsystemet Patriot, men dette er ikke noe Kongsberg Gruppen er involvert i.

Qatars bestilling kommer som et ledd i landets oppbygging av forsvaret etter at forholdet til flere av nabolandene har blitt betent, og i kjølvannet av økte spenninger med Iran. De politiske spenningene har påvirket Qatar på flere måter, blant annet ved at landets kjente flyselskap Qatar Airways har fått forbud mot å fly over Emiratene, Bahrain og Saudi-Arabia.

Salget av NASAMS-systemet er bare den første av flere store kontrakter som Kongsberg Gruppen trolig vil kunne lande med Qatar i år. I mars i fjor inngikk det norske selskapet en samarbeidsavtale som selskapet selv beskrev som den største i sin historie.

Avtalen innebærer samarbeid med Qatar innenfor forsvar, maritim industri og digitalisering og selskapet anslår at Qatar vil bestille varer og tjenester av Kongsberg Gruppen for opp til 20 milliarder kroner, i tillegg til NASAMS.

Stadig nye kunder

NASAMS-systemet ble først tatt i bruk på midten av 90-tallet og kom i 2007 i andre generasjon. Det bruker i utgangspunktet AMRAAM-missiler, men kan også utstyres med andre våpen.

Systemet består av radarsystemer og missilbatterier koblet i nettverk som kan beskytte et område mot angrep fra cruisemissiler, helikoptre, droner og fly.

Norge og USA har brukt systemet lenge, og det brukes blant annet for å beskytte viktige bygg og anlegg i den amerikanske hovedstaden.

I tillegg til Norge og USA er også land som Finland, Spania, Nederland og altså Oman på kundelisten. Men kundelisten har de siste par årene blitt stadig lenger:

Flere andre land vurderer systemet. Ifølge The Defense Post skal India ønske systemet for å beskytte New Delhi. Ungarn ønsker også systemet, men den avtalen har blitt satt på vent fra politisk hold.