Finanstilsynet undersøker Einar Aas’ feilslåtte handel med kraftderivater på Nasdaq Oslo-børsen, og vil trolig levere en rapport før utgangen av 2018, sier finansminister Siv Jensen.

Tilsynet har åpnet en tilsynssak overfor Nasdaq Oslo, og den er ifølge Jensen rettet mot børsens risikostyring og internkontroll, medlemsoppfølging, håndtering av eventuelle interessekonflikter og sikring av at handelen foregår på en effektiv, velordnet og tillitvekkende måte.

«Finanstilsynet har opplyst at de tar sikte på å ferdigstille rapporten innen utgangen av året. Eventuelle tiltak må vurderes i lys av det som fremkommer i tilsynssaken», sier Jensen.

Les mer: Kraftselskap om Einar Aas’ avtale med Nasdaq: – Viser ryddighet

- Nær kontakt



Informasjonen kommer frem i et svar fra Siv Jensen, etter at stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i et skriftlig spørsmål etterlyste mer informasjon om det som skjedde i Aas-saken og ba statsråden oppklare hva Finanstilsynet gjør i saken.

Jensen påpeker at Aas-saken ble utløst fordi Aas misligholdt Nasdaq Clearings marginkrav, ikke fordi posisjonene hans brøt med myndighetsfastsatte grenser. Dette er det i utgangspunktet den svenske Finansinspektionen som skal følge opp.

«Finanstilsynet opplyser imidlertid at de har nær kontakt med Finansinspektionen i deres oppfølging av saken», skriver Jensen.

Da tidligere kraftmilliardær Einar Aas havnet i mislighold, måtte medlemmene i oppgjørssentralen Nasdaq Clearing ut med rundt én milliard kroner for å fylle opp sentralens misligholdsfond.

Aas har gått med på å selge eiendelene sine for å dekke noe av tapet hos Nasdaq Clearings medlemmer.

Les mer: Kraftselskap om Einar Aas’ avtale med Nasdaq: – Viser ryddighet

Ønsker egen gransking

Senterpartiet har tidligere åpnet for en egen gransking av hendelsen, for å sikre at brukerne av børsen og offentligheten får informasjon om hva som skjedde, og for å sikre at det ikke skjer igjen.

– Når Nasdaq gjør en sånn supertabbe, må det få konsekvenser, sa advokat og tidligere leder for oppgjørssentralen Norsk opsjonssentral Bjørn Olav Øiulfstad nylig til E24.

Han mente også at ledelsen i Nasdaq burde be om unnskyldning. Nasdaqs nordiske virksomhet i Stockholm ønsket ikke å kommentere utspillet.

Øiulfstad var også kritisk til at tilsynsorganet Finanstilsynet ikke har kommet med noe informasjon til offentligheten om saken.Finanstilsynet har kommet med få detaljer om hva det gjør i saken.

Les mer: Kritisk til hemmelighold i Aas-saken: Ønsker ekstern gransking