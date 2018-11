Agder Energi er Aas’ tidligere arbeidsgiver - men også en av de mange kreditorene etter at sørlendingen i september tapte 1,3 milliarder omtrent over natten på spekulasjon i kraftkontrakter.

Siden den gang har alle Aas' kreditorer forhandlet med traderen om å finne en løsning.

Agder Energi har vært som en stein i skoen for kraftbørsen Nasdaq, Einar Aas og de andre selskapene i prosessen med å komme opp med en gjeldsavtale.

Torsdag kom nyheten om at partene var enige om en slik frivillighetsavtale, som blant annet gjør at Aas slipper å gå personlig konkurs, og at han beholder sitt prakthus utenfor Grimstad.

– Vi har vært veldig tydelige på at vi synes avtalen var for god for Aas, sier konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi til E24.

– Vårt mål var aldri å felle ham, men vi mener det er fullt mulig å flytte inn i et rekkehus. Man trenger ikke å beholde hus til 50 millioner, båter, biler og kunst.

– Trenger ikke beholde 50 mill.



For at en avtale skal kunne inngås må alle kreditorene med.



Agder Energi, hvor Aas tidlig i sin karriere jobbet i et datterselskap av kraftselskapet, før han startet sitt eget selskap, sier de til slutt ble med etter at det initielle avtaleutkastet ble forbedret.

Strømselskapet eies av flere kommuner på Sørlandet - deriblant Aas' hjemstedskommune Grimstad. De hadde, som den eneste kreditoren, nektet å godta utkastet som lå på bordet.

De mente det var for dårlig, og at Aas får sitte igjen med for mye verdier.

De andre aktørene klarte imidlertid å få Agder Energi til å droppe protestene sine, for å dermed klare unison enighet og en frivillig gjeldsavtale.

Nasdaq-børsen selv la i en uttalelse torsdag ikke skjul på at Agder Energi var den eneste aktøren som sto igjen.

SITTER PÅ EIENDOMMER: Krafttrader Einar Aas eier to toppleiligheter i Strandpromenaden 5 på Tjuvholmen i Oslo. Han kjøpte dem i 2009 for rundt 42 millioner kroner og slo dem sammen til én leilighet.

– Vi satte ned foten

Konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi sier de fikk forhandlet frem det de mener var en mer rettferdig avtale ved å stå på sitt, men at heller ikke sluttproduktet ble så bra som de hadde håpet:

– Det ble en betydelig forbedring da vi satte ned foten, men avtalen er ikke spesielt god, sier Nysted.

En annen kilde med innsyn i prosessen opplyser imidlertid til E24 at det ikke ble noen endring i avtalens vilkår fra Agder Energi stemte «nei» siste gang, og i døgnet som fulgte frem til de til slutt godtok gjeldsavtalen.

– Hvordan endret avtalen seg etter at Agder Energi protesterte?

– I meldingen vi sendte ut til markedet torsdag kveld ba Agder Energi oss om å notere at de har hatt innvendinger mot avtalen, men at de godkjenner at vi går videre med den, sier David Augustsson, pressetalsmann i Nasdaq-børsen.

– Hvorfor var det kun Agder Energi som ikke godkjente det første forliket? Var ikke dette viktig for de andre selskapene?

– Vi henviser til selskapene for deres syn på avtalen, sier Augustsson. Agder Energi opplyser at de selv vurderte juridiske grep, men vurdering var at det i beste fall ville trenere tiden, og dermed forhindre at de andre kreditorene fikk utbetalt sin erstatning.

MEDIESKY: Einar Aas var ifølge skattelistene mannen som tjente mest penger i Norge, men imperiet raknet etter kraftkontrakt-spekulasjoner på sensommeren. Aas har aldri gitt noen intervjuer.

Aas' advokat: – Balansert og rimelig

Nysted i Agder Energi påpeker at de fortsatt ønsker et ryddig forhold til Aas fremover. – Aas vil også etter denne avtalen ha det langt mer romslig enn både meg og deg, sier konsernsjefen.

E24 har bedt Einar Aas’ advokat Marius Moursund Gisvold om en kommentar til Agder Energi-sjefens utspill om at krafttraderen sitter igjen med for mye.

– Sett i lys av det som ledet opp til tapet oppfatter vi avtalen som balansert og rimelig, sier Einar Aas’ advokat, partner i Wikborg Rein, Marius Moursund Gisvold, til E24.

Avtalen som er inngått mellom Nasdaq, Einar Aas og kreditorene fastslår at Einar Aas blant annet får beholde huset sitt i Grimstad, men at han må selge unna en rekke eiendeler. Aas eier blant annet i eiendom på Aker Brygge i Oslo, samt i Spania.

Midlene som realiseres vil så bli fordelt til kreditorene i henhold til deres relative andel.

Det er Einar Aas' advokater som skal sørge for at salgene blir gjennomført, under tilsyn av en kreditorkomité på vegne av de 166 medlemmene i Nasdaqs nordiske kraftbørs.