STAVANGER (E24): – Jeg ble helt sjokkert da jeg så mailen fra Bitcoins Norge, sier André Berg Een til E24.

– Først tenkte jeg at dette måtte være svindel.

Han er blant de mange kundene som er rammet etter at Bitcoins Norge mandag gikk ut og sa at de vil tvangsselge alle bitcoins så fort som mulig.

Dette - ifølge Bitcoins Norge-sjef Ole André Torjussen - fordi deres teknologileverandør AlphaPoint skal være rammet av hackere.

– Surt

I en Facebook-post tirsdag sier Torjussen at hackerangrept gjorde at bitcoin verdt 4,28 millioner kroner forsvant.



Hvor mange kunder Bitcoins Norge har er ikke kjent for E24, men på egen hjemmeside skriver de at de har hatt 25.000 kunder siden oppstarten i 2013.

Berg Een er heldigere enn de fleste som er rammet: Han flyttet nemlig store deler av sin kryptovaluta til en såkalt digital lommebok, før det angivelige dataangrepet skjedde.

Selv om han fremdeles eier noen titalls tusen kroner i kryptovaluta, står kun noen få tusen på konto hos Bitcoins Norge.

– Det er fortsatt surt å miste en sånn sum, legger han til.

Betaler tilbake til lavere kurs



Det var mandag at Torjussen sendte ut en epost til sine kunder, og deretter la ut mailens innhold på Facebook. Et innhold som sjokkerte.

Alt av børsens bitcoins skal selges «så snart som mulig».

«Alle våre kunder vil likevel få betalt ut et beløp i norske kroner tilsvarende verdien de hadde i kryptovaluta hos oss den 7. mai 2019», heter det i Facebook-posten.

7. mai kostet én bitcoin 5.939 dollar, mot dagens kurs på 10.328 dollar.

Årsaken til at Bitcoins Norge vil gi tilbake verdiene fra akkurat 7. mai er at det er da Torjussen opplyser at han ble kjent med hackerangrept - og at AlphaPoint da sa de ikke lenger kunne garantere for kundenes verdier.

Torjussen lover utbetaling i løpet av en uke.

E24 har gjentatte ganger forsøkt å nå Ole André Torjussen uten å lykkes. Han viser til oppdateringer på selskapets Facebook-side.



E24 har også oppsøkt de fire adressene Torjussens selskaper står oppført med i Stavanger, men uten å finne hverken han eller andre tilknyttet Bitcoins Norge.

E24 har også forsøkt å nå selskapets teknologileverandør AlphaPoint for å få bekreftet at hackerangrepet har funnet sted, uten å få svar foreløpig.

INGEN HJEMME: Bitcoins Norge skal ha sine bedriftskontorer ved Verksgata 1A i Stavanger, men når E24 ringer på tirsdag ettermiddag er det ingen som åpner. E24 har besøkt totalt fire lokasjoner tirsdag, uten å ha møtt på daglig leder Ole Andre Torjussen eller andre ansatte i kryptobørsen.

Har mistet hundretusenvis



– Det er helt sprøtt. Det kan ikke være lovlig å tvangsselge på denne måten, sier en fortvilt kunde til E24, med ønske om å være anonym.

Hun har gjentatte ganger forsøkt å nå eier og daglig leder i selskapet Ole Andre Torjussen, uten hell.

– Jeg kjøpte bitcoin for omkring 50.000 til 100.000 kroner for cirka ett år siden, sier hun, og frykter pengene kan være tapt.

Flere andre kunder raser mot Bitcoins Norge og Torjussens mangel på svar til kundene.

All kommunikasjon ut fra selskapet skjer via oppdateringer på selskapets Facebook-side.

Omkring 150 personer som er rammet har opprettet en Facebook-gruppe for diskusjon av situasjonen.

Der hersker det mye forvirring og fortvilelse.

Noen frykter et phishingforsøk, delvis fordi selskapet ber om at kundene fyller ut et Google-skjema med bankkontonummer og fødselsnummer.

Men Torjussen bekrefter overfor nettstedet Kryptografen at det er Bitcoins Norge som er avsender av eposten, og at det ikke er snakk om et phishingforsøk.

Mistet alle sparepengene

En kunde fra Stavanger sier til E24 at han har 100.000 kroner i kryptovaluta hos den norske kryptobørsen, og venter ikke å se dem igjen med det første.

– Jeg må bare innstille meg for at alt er tapt. Det er forbannende irriterende.

Han hevder å ha forsøkt å selge seg ut av bitcoin tidligere i juni, etter at bitcoin-prisen steg markant.

Bitcoins Norge sa de ikke kunne utføre uttak grunnet tekniske problemer, men la til at det skulle ordne seg ved utgangen av juni, sier kunden til E24.

Så kom sjokkmailen.

En annen kunde som E24 har vært i kontakt med - som også foretrekker å være anonym - er i en lignende situasjon.

– De lovte å ordne et uttak innen slutten av juni, men det skjedde aldri. Nå vet jeg ikke om jeg noengang får tilbake pengene mine, sier personen til E24.



Han investerte alle sparepengene sine i bitcoin gjennom Bitcoins Norge for to år siden.

– Det er veldig mye penger jeg har mistet. Det er helt krise, egentlig.

Følte seg trygge



Flere av Bitcoins Norge-kundene sier de valgte akkurat den børsen på grunn av reklamekampanjer, hvor de reklamerte for hacking-forsikring fra If. Men If avviser at de dekker tap på spekulasjon i kryptomarkedet.

Informasjonsdirektør John Berge i If sier forsikringen ikke dekker kunders enkeltinvesteringer og finansielle tap på spekulasjon i kryptomarkedet.

– Saken har et uklart hendelsesforhold og vi kan ikke være sikre på hva som er årsaken, sier Berge til E24.

En rammet kunder forteller E24 at forsikring var utslagsgivende.

– Da de sa at de var forsikret hos If fikk jeg en veldig falsk følelse av trygghet. Jeg har alltid tenkt at Bitcoins Norge var bunnsikkert siden det var et forsikringsselskap involvert.

En annen hevder overfor E24 at han valgte å bruke Bitcoins Norge nettopp fordi de var norske, noe han mente ville minske risikoen for hendelser som hackerangrep.

– Jeg er en eldre kar og er ikke så flink med teknologi. Derfor plukket jeg ut et selskap i Norge for å unngå slikt tull som skjer i Bitcoins Norge akkurat nå, sier han.

– Jeg har i overkant av 70.000 kroner der, men risikerer å miste alt.