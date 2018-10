Roeska mener Norwegians lånevilkår om at selskapet må ha minst 1,5 milliarder i bokført egenkapital til enhver tid står i fare allerede i første kvartal, og at kontantstrømmen fra driften går mot å bli negativ neste år.

Det vil i så fall legge et kraftig press på finansene. Selskapet fikk i fjor inn 2,9 milliarder kroner netto fra driften i kontanter, og brukte 3,4 milliarder på investeringer.

Uten et bidrag fra driften neste år kan det tære kraftig på Norwegians kontantreserver, som ved utgangen av juli var på 3,7 milliarder.

Analytikeren sier samtidig at Norwegian kan klare seg:

– Hvis Norwegian kan kvitte seg med noen av flyordrene, finne finansiering for de resterende flybestillingene, hente inn kapital for å sikre etterlevelse av lånevilkår og sikre usikret gjeld for å finansiere driften i 2019, kan flyselskapet overleve den utvannende stormen mot langdistanse og høyere drivstoffpriser, skriver Roeska, ifølge nyhetsbyrået.

Følges med argusøyne

Bernstein er langt ifra de eneste som følger nøye med på situasjonen i Norwegian. I bransjen sitter British Airways-eier IAG og følger selskapet med argusøyne etter at de tidligere i år kjøpte seg inn og kom med mer enn ett bud på selskapet, som styret avviste.

Pareto Securities, som tradisjonelt har vært blant de mest optimistiske på Norwegians vegne, kuttet denne uken kursmålet sitt fra 375 til 350 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble opprettholdt. Norwegian-aksjen handles fredag til 200,80 kroner.

Det store spørsmålet er om Norwegian nå klarer å komme seg opp i en marsjfart der vekstmaskineriet går av seg selv, og man «kan høste» av alle investeringene som konsernsjefen Bjørn Kjos har sagt.

Alternativt må selskapet ut å hente penger i form av nye lån eller frisk kapital i aksjemarkedet. Det skjedde i mars i år, da Norwegian varslet et kjempetap og en emisjon som i sine to runder tilførte selskapet 1,5 milliarder kroner i frisk kapital.

E24 omtalte allerede i fjor sommer hvordan Norwegian var farlig nær kreditorenes minstekrav om 1,5 milliarder kroner i bokført egenkapital i selskapet, hadde det ikke vært for salget av aksjer i Bank Norwegian.

Trenger en buffer til vinteren

Norwegian ble i fjor tynget av store omkostninger knyttet til selskapets enorme vekst, som nå har gjort Norwegian til det største utenlandske flyselskapet i New York.

I år har imidlertid det økonomiske presset tiltatt i hele bransjen fordi oljeprisen har steget kraftig og drevet opp drivstoffkostnadene. Selv om Norwegian ikke har de største økonomiske musklene til å stå imot en slik storm, så har selskapet den klare fordelen av at flåten deres er den nyeste og mest drivstoffeffektive i markedet over Atlanterhavet.

– Ut ifra det vi vet nå tror jeg Norwegians resultater for tredje kvartal vil se greie ut. Spørsmålet er om overskuddet i tredje kvartal er stort nok til å gi en buffer i vinterhalvåret. Første kvartal er det svakeste kvartalet for dette markedet og da må prisene ned for å fylle flyene, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir til E24.

Han tror også det svake første kvartalet kan slå ekstra hardt ut for Norwegian, både fordi de har lite sikring på drivstoff, slik at den økte oljeprisen har slått inn for fullt allerede og fordi eksponeringen deres i markedet over Nord-Atlanteren er høy, der konkurransen nå er intens.

– En oljepris som går mot 100 dollar per fat kombinert med en for lav buffer vil drive frem en emisjon eller en overtagelse av Norwegian fra IAG, sier Elnæs.