Fire selskaper flyr videre med ulykkesflyet

I løpet av natten og morgenen har listen over myndigheter og flyselskaper som enten har satt flyprodusenten Boeings 737 Air Max 8 på bakken eller stengt luftrommet for flytypen vokst seg større.

Det i påvente av etterforskningen av de to fatale flyulykkene i Etiopia søndag ettermiddag og Indonesia i oktober i fjor, der henholdsvis 157 og 189 personer døde.

Ved begge ulykkene var det Boeings 737 Air Max 8-fly som ble brukt.

Dette er flyselskapene som onsdag fortsatt har Boeing 737 Air Max 8 i luften:

Air Canada

Westjet

American Airlines

Southwest

De to første selskapene på listen er kanadiske, mens de to andre er amerikanske. I tillegg til disse flyr United Airlines, Copa og Thai Lion videre med Boeings Air Max 9.

Går mot strømmen

Mens nær 50 land har valgt å stenge luftrommet for den populære flytypen, gjentok Det amerikanske luftfartstilsynet Federal Aviation Authority (FAA) tirsdag at det ikke finnes noe saklig grunnlag for å sette den på bakken i kjølvannet av de fatale flystyrtene.

Toppsjefen for FAA, Daniel Elwell, uttalte samtidig på Twitter at det ikke er kommet frem noen informasjon fra andre lands flymyndigheter som rettferdiggjør å sette flyene på bakken.

Les også: Norwegian leier ikke inn erstatningsfly

Flere amerikanske politikere, blant annet sentoren Mitt Romney, har oppfordret FAA om følge de andre landene i å midlertidig parkere flytypen.

Dette er flyselskapene med Boeing 737 Air Max i flåten, men som ikke har dem i luften:

9 Air

Aerolineas Argentinas

Aeroméxico

Air China

Boc Aviation

Cayman Airways

China Eastern Airlines

China Southern Airlines

Comrair

Ethiopian Airlines

Eastar

Fuzhou Airlines

Garuda Indonesia

Gol Linhas Aereas

Hainan Airlines

Lion Air

Lucky Air

MIAT Mongolian Airlines

Norwegian Air Shuttle

OK Air

Oman Air

Royal Air Maroc

Shandong Airlines

Shenzen Airlines

SilkAir

Turkish Airlines

Xiamen Air

Icelandair

Sunwing Airlines

SpiceJet

LOT Polish Airlines

Jet Airways

Smartings

TUI Belgium

SCAT Airlines

Corendon Airlines

Air Italy

Turkish Airlines

S7 Airlines

Fiji Airways

Enter Air

Trump ringte Boeing-sjefen

Tirsdag tvitret president Donald Trump om at fly har blitt for komplekse for pilotene, som en mulig forklaring på de to ulykkene som rammet fly av typen Boeing 737 MAX.

– Fly er altfor komplekse å fly. Piloter trengs ikke lenger, men i stedet må man ha forskere fra MIT. Jeg ser det altfor ofte i for mange produkter. Alltid går man et unødvendig steg lenger, mens gammelt og enklere er langt bedre, skrev Trump tidligere tirsdag.

Ifølge CNN har Trump fulgt opp meldingene med en telefonsamtale til sjefen for Boeing, Dennis Muilenburg. De har to uavhengige kilder som bekrefter samtalen.

Hva som ble sagt i samtalen beskrives ikke.

Boeing-kursen har falt 11,48 prosent på Wall Street siden ulykken skjedde.

Populært fly

Boeing 737Max-flyet er bestilt i et stort antall av en rekke store flyselskap og vil etter hvert erstatte det populære 737NG-flyet som er sett på som en av luftens virkelige arbeidshester.

Boeing opplyser på sine hjemmesider at 737 Max er flytypen som har blitt solgt kjappest i flyprodusentens historie, med rundt 4.700 bestillinger fra over 100 kunder over hele verden.

Samlet er 350 av disse levert til kundene.