Icelandair kjøper nå Wow Air i en fusjon som finansieres ved at Wow Air-aksjonærene mottar Icelandair-aksjer som betaling. Det kommer frem i en børsmelding fra Icelandair mandag.

Det er bare Icelandair som flyr ruter til Norge, og selskapet flyr til både Bergen og Oslo. Wow flyr imidlertid til både København og Stockholm.

Både Icelandair og Wow Air sliter i det tøffe flymarkedet om dagen, der oljeprisen har lagt et stort press på finansene og marginene til flere selskaper. Primera Air og Cobalt har allerede gått konkurs, mens oljeprisen og andre kostnader spiser av marginene til selskaper som Ryanair og Norwegian. På hjemmebane har Widerøe varslet flere rutekutt.

Icelandair er for tiden i forhandlinger med kreditorene sine fordi selskapet er i brudd med lånevilkårene sine, mens Wow Airs resultater også har vært under press og nå vil man altså redde selskapet ved å samle seg under ett selskap.



IcelandAir har i årets ni første måneder opplevd at overskuddet er barbert fra 77,2 millioner dollar etter skatt til 1,77 millioner dollar, målt mot samme periode i fjor. Det skjer samtidig som omsetningen har økt fra 1,13 til 1,21 milliarder i samme periode.

Ifølge Nordic Travel Magazine økte omsetningen i Wow Air i 2017 med 52 prosent til 486 millioner dollar (4,1 milliarder kroner), mens årsresultatet falt fra 35,5 millioner dollar (296 millioner kroner) i 2016 til -22 millioner dollar (-184 millioner kroner) i 2017.

Selv om selskapet ikke har oppgitt regnskapstall siden 2017-regnskapet, er det ingen tvil om at økningen i oljeprisen har lagt et ytterligere press på finansene, slik man har sett hos både Icelandair og andre flyselskaper i år.

DROPPER SOLOLØP: Grunnlegger og konsernsjef Skúli Mogensen, går nå med på å bli kjøpt opp av Icelandair i et forsøk på å sikre lavprisselskapets overlevelse. Her er han avbildet med kollegaer under mottagelsen av selskapets første Airbus A321neo i 2017.

Vil ende med maksimalt 6,6 prosent av aksjene



Gitt at de nødvendige myndigheter og Icelandairs gjennomgang av Wow Air (Due diligence) går gjennom som ventet, vil Wow Air-aksjonærene bli sittende igjen med 1,8 til 6,6 prosent av det sammenslåtte Icelandair-selskapet etter fusjonen.

Den endelige eierandelen vil bli avgjort avhengig av visse vilkår, men Wow-aksjonærene vil motta 1,8 prosent av Icelandair når et lån konverteres til aksjer, og så vil de motta 0,0 til 4,8 prosent for Wow-aksjene sine.

I løpet av de nærmeste dagene vil Icelandair-aksjonærene kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling for å stemme over den foreslåtte fusjonen.

– Wow Air har de siste årene bygget en sterk merkevare og nytt stor suksess i selskapet markeder (...) Det er mange muligheter for synergier mellom de to selskapene, sier fungerende konsernsjef Bogi Nils Bogason i Icelandair Group, og legger til at et godt flytilbud er viktig for turistindustrien på Sagaøya, som er en hjørnestein i økonomien.

– Jeg er veldig stolt over suksessen og utviklingen som vi i Wow Air har hatt de siste årene (...) Nå begynner et nytt kapittel hvor Wow Air får muligheten til å vokse og styrke seg med en sterk støttespiller som Icelandair Group, sier grunnlegger og konsernsjef Skúli Mogensen i Wow Air.

– Et godt utgangspunkt for vekst

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir har tidligere uttalt til E24 at en fusjon mellom de to selskapene kunne komme, gitt at de begge er presset økonomisk. I tillegg til den økte konkurransen har de begge opplevd økt konkurranse fra både amerikanske og europeiske flyselskaper, inkludert Norwegian.

– Dette tror jeg er den beste løsningen for begge selskapene. Markedet på Island er ikke stort nok for to konkurrerende flyselskap. Det flommer også over av kapasitet og konkurranse fra amerikanske og europeiske selskap, både lavprisselskaper og nettverksselskaper, sier Elnæs til E24 mandag.

– Et sammenslått Icelandair og Wow Air gir et godt utgangspunkt for vekst, både på korte og lange ruter, legger han til.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir i samtale med pressesjef Knut Morten Johansen i SAS Norge

Fortsetter med hvert sitt merkenavn

Icelandair og Wow Air vil fortsette som to separate merkenavn, selv om samme selskap altså vil eie dem. Ifølge selskapene vil de til sammen ha en markedsandel på 3,8 prosent i det transatlantiske markedet mellom Europa og Nord-Amerika.

Både Icelandair og Wow Air har slått seg opp på å bruke Reykjavik som en hub mellom Nord-Amerika og Europa, og særlig over det nordlige Atlanterhavet ligger Island strategisk plassert som et naturlig midtpunkt. Wow Air er imidlertid et mer klassisk lavprisselskap.