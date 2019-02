Norwegian er ikke alene – flere europeiske flyselskap sliter

I tillegg til flyselskapene som nå er historie, så har flere flyselskaper hatt et tøft år økonomisk. Deriblant Norwegian. Det norske flyselskapet er for tiden inne i en emisjon, hvor de skal hente inn tre milliarder kroner for å berge driften etter fjorårets underskudd på 2,5 milliarder kroner.

I prospektet for emisjonen skriver Norwegian at 2017 og 2018 var utfordrende år for hele industrien.

– Ulike geopolitiske og makroøkonomiske problemer har påvirket handelsmiljøet, og intens konkurranse og økte kostnader, spesielt fra drivstoffpriser, men også fra lønnskostnader, presser marginene til alle selskapene, skriver Norwegian.

Samtidig er det ikke alle som sliter. SAS kunne levere sitt beste resultat i moderne historie i 2018, med et resultat på 842 millioner kroner i pluss. Selskapet uttalte samtidig at høyere drivstoffpriser begynte å bite på i fjerde kvartal.

Peker på konsolidering

At flere flyselskaper i Europa nå sliter, mener NHH-professor Frode Steen er naturlig.

– Vi står trolig nå foran en konsolidering av markedet i Europa – alle de små flyselskapene vi har i dag er ikke bærekraftige. Jeg tror utviklingen blir færre og større flyselskaper i Europa, slik vi allerede har sett i USA. Grunnen er at vi har et mettet marked, noe som gjør det vanskelig å fortsette veksten med nye ruter, sier Steen.

Den harde konkurransen i lavprismarkedet har gitt et hardt press på prisene for å erobre kundene. Norwegian varsler i emisjonsprospektet at høyere drivstoffpriser tvinger billettprisene deres opp.

– Må billettprisene opp for å sikre flyselskapenes lønnsomhet?

– Mange selskap betyr tøff konkurranse, som gir en så lav pris som mulig. Ser vi til USA så har konsolidering ført til lavere kostnader, men det har trolig også ført til noe høyere priser. Men alle de små selskapene i Europa er trolig ikke en optimal løsning på sikt, svarer Steen.

FORSVINNER: Professor ved NHH, Frode Steen (t.v.) mener at europeisk luftfart har flere flyselskaper enn hva som er bærekraftig, slik at mange små aktører vil slite i tiden som kommer.

Knalltøft marked

De siste ti årene har antall flypassasjerer i Europa omtrent doblet seg, og fremover venter flere vekst i markedet. Problemene kommer derfor ikke av at markedet er mettet, mener Hans Jørgen Elnes i WinAir.

– Lavprismarkedet i Europa, som Norwegian er en del av, er forventet å vokse fremover. Lavprisselskapene, som i dag utgjør 36 prosent av det europeiske markedet, vil trolig ha over halve markedet innen 2025–26, sier han.

Elnes mener det ikke er noen grunn til å tro at lavprisselskapene vil forsvinne i stort omgang i årene som kommer.

– Men konkurransen i dette markedet er knalltøft. Det gjør at flere små selskaper vil slite med å være med, sier han.

Steen peker på et annet problem for lavprisselskapene: nettverksselskapene, som SAS, KLM og British Airways, blir billigere og billigere. Han peker også på beregninger som viser at veksten fremover ikke kommer i Europa.

– Det er i Asia, Kina og det transatlantiske markedet veksten er ventet, sier han.

I Europa er det ventet 3,7 prosent årlig vekst frem mot 2035, mens den årlige veksten i Asia er ventet å ligge opp mot 6 prosent, viser EU-kommisjonens rapport over forventet årlig vekst:

Mer konkurranse



Etter flere års heftig vekst, så har Norwegian blitt Europas åttende største flyselskap. Nå varslet at de vil prioritere å skape lønnsomhet, ikke ytterligere vekst.

I sin egen vurdering av flyselskapets fremtid, så løfter Norwegian frem at det er passasjervekst på flere av deres viktigste flyplasser. Samtidig påpeker selskapet at konkurransen blir stadig tøffere.

Les også: Norwegian får ny konkurrent i Argentina: – Blir en betydelig utfordrer

– I 2017 kom IAGs nye lavprisselskap for langdistanseflyginger, «Level», med ruter i USA, Sør-Amerika og Barcelona. I tillegg har British Airways reagert på Norwegians vekst i London med å øke setetettheten på deres Boeing 777-fly fra Gatwick, skriver Norwegian.

Norwegian mener at deres vekst har påvirket konkurrentenes inntjening, noe de er fornøyde med.

– Vi vil fortsette å sikte oss inn mot ruter hvor konkurrenter holder prisene høye, skriver de i emisjonsprospektet.

Klimakrav

Elnes sier at Norwegian har en stor fordel mot mange andre flyselskaper i denne konkurransen: den unge flyflåten.

– Nye motorer bruker mindre drivstoff og slippet ut mindre CO₂. Prisen per setekilometer blir da lavere med mer moderne fly.

Les også: Britisk flyselskap konkurs – har ruter til Norge

I prospektet skriver Norwegian at strengere klimakrav fra både myndighetene og passasjerene er noe alle selskap merker.

Elnes peker på at flyselskapene er spesielt sårbare for økninger i drivstoffprisene og CO₂-kvotene.

– Det engelske flyselskapet Flybmi, som gikk konkurs i midten av februar, sa at økte CO₂-kvoter var en av årsakene til konkursen, sier Elnes.

Steen mener at problemene for europeiske flyselskaper ikke kommer av midlertidige sjokk fra økte drivstoffpriser og økt CO₂-avgift.

– Dette er trolig en varig utfordring, sier han.