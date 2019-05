SAS slapp tirsdag sin ferske kvartalsrapport der selskapet beregner at den ukelange pilotstreiken i månedsskiftet april/mai kostet selskapet rundt 650 millioner svenske kroner.

– Vil dere nå senke billettprisene for å få alle passasjerene tilbake etter streiken?

– Nei, men vi tilpasser oss hele tiden til de rådende forhold, både kundenes betalingsvillighet og prisnivået hos andre aktører, sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til E24.

SAS har nemlig hatt mer enn etterdønningene av pilotstreiken å stri med i det siste. Flyselskaper over hele Europa, inkludert giganter som Ryanair og EasyJet, melder nemlig om et press på billettprisene og lavere interesse for reiser til Sør-Europa i år.

– Jeg kan konstatere at etterspørselen til sommeren i år er noe lavere enn vi hadde regnet med, særlig til sol- og badedestinasjoner i Europa. Det er det heller ikke bare vi som sier, sier Gustafson.

Han sier at han ser at flere flyselskaper i Europa kjører det han beskriver som aggressive kampanjer.

– Dette kan vi ikke bare lukke øynene for og vi må tilpasse oss, sier SAS-sjefen.

– Er bookingnivået deres lavere i år enn tidligere?

– Ikke jevnt over, for både Yield og PASK er opp (passasjer- og seteinntjening, journ.anm.), men Sør-Europa er svakere, sier finansdirektør Torbjørn Wist.

Han peker samtidig på at han er ganske fornøyd med det samlede bookingnivået selv om etterspørselen til Middelhavet er lavere i år, og han peker på at SAS har et bredt rutenett der etterspørselen kan svinge opp et sted mens den kanskje svinger ned et annet.

– Kan bli tidenes verste sommer for flyselskapene



Samtidig som streiken kostet SAS dyrt, gjør også økte drivstoffkostnader og en svak svensk kroner at SAS og andre selskaper merker presset.

– En av grunnene til lavere trafikk mot Sør-Europa i år kan være at svenskene rett og slett synes det er for dyrt, sier finansdirektøren i SAS.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener Norwegian med sitt lavere kostnadsnivå får en fordel mot SAS i det tøffe markedet i sommer.

– Det kan bli tidenes verste sommer for flyselskapene. Overkapasiteten og de sene bookingene for sommeren driver billettprisene nedover, og i Spania møter trafikkutviklingen veggen, sier han.

Han sier at både en dyr euro og minnene om fjorårets gode sommer i Nord-Europa også er faktorer som kan bidra.

– Må være ekstremt frustrerende å være konsernsjef i SAS

Professor i markedsføring Tor W. Andreassen ved NHH peker på at etter store kostnadskutt gikk SAS med overskudd i fjor. Men etter pilotstreiken er overskuddet barbert bort. Og nå står selskapet foran forhandlinger med de kabinansatte.

– Det må være ekstremt frustrerende for Rickard Gustafson å være konsernsjef i SAS, sier professor i markedsføring Tor W. Andreassen ved NHH til E24.

Samtidig peker han på at dersom de kabinansatte går til streik, vil det kunne medføre at et stort antall passasjerer som skal på ferie vil få ferien sin ødelagt.

– Det vil føre til emosjonelle reaksjoner fra passasjerer som får ferien ødelagt, sier Andreassen.

Andreassen mener at det er de forretningsreisendes lojalitet SAS bør være mest bekymret for.

– Dette er en viktig gruppe for SAS. De er svært lojale til SAS, og selv en marginal nedgang i deres lojalitet vil ramme inntektene til SAS betydelig, sier Andreassen.

– Merket ingenting av spesialbehandling som diamantkunde

Andreassen er selv en av SAS’ såkalte diamantkunder. Dette er kunder som reiser svært ofte med SAS og som skal nyte godt av selskapets lojalitetsprogram.

Han mener at SAS må gjøre hva de kan for å passe på å ikke miste lojaliteten til de som flyger mest frekvent.

– Jeg merket ingenting av spesialbehandling som diamantkunde under pilotstreiken. Fortsatt er det en uoppgjort regning der SAS har all informasjon og bare kan betale ut til min konto, sier Andreassen.

Han viser til at SAS er i en økonomisk sårbar situasjon. Og at konsekvensene for SAS av kostnader knyttet til en ny streik vil være meget dramatiske.

– Må prøve å få best mulig betalt for flysetene

– SAS er nå i en økonomisk situasjon der selskapet må prøve å få best mulig betalt for flysetene, sier Andreassen.

Tidligere i år hadde SAS en prognose om at selskapet «venter å levere et positivt resultat før skatt og engangsposter» i regnskapsåret, gitt at det ikke skjedde uventede hendelser.

Det skjedde åpenbart med streiken.

Under streikens fem første dager ble over 2.800 flyginger innstilt og nesten 270.000 passasjerer ble rammet.

Idag meldte selskapet at «det vil bli utfordrende å nå et positivt resultat før skatt og engangsposter» i år.