Så langt har luftfartsmyndigheter og de rundt 70 flyselskapene verden over som enten har bestilt eller tatt i brukt Boeing 737 Max 8-flyet respondert forskjellig, etter at en versjon av flyet styrtet i Etiopia søndag. 157 mennesker døde.

Dette var den andre fatale ulykken med flytypen på mindre enn et halvt år, etter at en Lion Air-flight i Indonesia styrtet i havet i oktober.

Presset mot flyprodusenten Boeing fortsetter å øke kraftig. Flere og flere land og selskaper velger nå å sette den populære flytypen på bakken i påvente av at årsaken til ulykken blir klar.



Sist i rekken er det norske flyselskapet Norwegian, som setter sine 18 fly på bakken etter ulykken. Aksjen er ned over seks prosent på Oslo Børs etter beslutningen.

En rekke land, inkludert Storbritannia, Australia, Malaysia og Oman, har tirsdag meldt at de midlertidig vil suspendere all trafikk med Boeing 737 Max 8 i luftrommet.

– Ettersom vi foreløpig ikke har nok informasjon fra flydataenheten (den sorte boksen, journ. anm.), har vi som et forebyggende tiltak utstedt instrukser om å stanse enhver kommersiell flyvning med passasjerer fra alle operatører som ankommer, tar av fra eller flyr over britisk luftrom, skriver den britiske luftfartsmyndigheten CAA i en oppdatering tirsdag.



Dermed følger de myndighetene i Kina, Singapore og Indonesia – som alle har alle stanset bruken av Boeing 737 Max-maskiner eller suspendert luftrommet for dem.

Det norske Luftfartstilsynet har ingen kommentar til E24 tirsdag, men sa mandag at det ikke ville foreta seg noe foreløpig.

Her er flyselskapene som enten selv har satt flytypen på bakken selv eller har blitt tvunget til det som et resultat av myndighetenes grep:

Kilde: Selskapene/Boeing/Flightradar24 (Tallene inkluderer både fly som er tatt i bruk og fly som er produsert, men ikke tatt i bruk ennå av flyselskapet).

Boeing opplyser på sine hjemmesider at 737 Max er flytypen som har blitt solgt kjappest i flyprodusentens historie, med rundt 4.700 bestillinger fra over 100 kunder over hele verden .

– Etter ulykker er det alltid viktig å finne ut av årsaken, slik at man kan forsøke å forebygge at det samme kan skje igjen, sa luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet til E24 mandag.

Norske og svenske luftfartsmyndigheter var mandag ute og uttalte at de anser flytypen som trygg, og at man avventer resultatene av etterforskningene.

I en melding mandag kveld opplyser Boeing at de siden Lion Air-flyet styrtet i Java-havet i oktober har jobbet med en oppgradering av programvaren på Boeing 737Max-flyet.

– Programvaren vil bli rullet ut til 737 Max-flåten i de kommende ukene (...) FAA (det amerikanske luftfartstilsynet, journ.anm.) sier at de forventer å gjøre programvareforbedringen obligatorisk med et luftdyktighetsdirektiv (AD) innen april, skriver Boeing i en melding.

ULYKKESSTED: Ethiopian Airlines-flyet ET 302 styrtet ved Bishoftu, nær Addis Ababa på søndag.

Som E24 skrev mandag gjorde Boeing en endring i flystyringssystemene i forbindelse med lanseringen av 737Max, som er arvtageren til den forrige modellen kalt 737NG.

For å ta høyde for at motorene på Max er større, tyngre og plassert litt annerledes er det installert et system kalt MCAS. Systemet skal bedre flytegenskapene og redusere en tendens til at flyets snute vender for kraftig oppover hvis man flyr i en bratt oppoverkurve.

Da skal systemet vende flyets snute nedover igjen slik at man unngår såkalt «steiling», altså at flyet peker for bratt opp, mister fart og kan styrte.

Systemet må imidlertid håndteres riktig.

Sensortrøbbel

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) sendte i november ut en bulletin. Der beskriver de at Boeing har gjort analyser som viser at hvis en sensor på uriktig hvis melder at flyets nese peker for høyt, så kan Max-flyets styringssystem gi gjentagende kommandoer for å vende flyet nedover igjen. Mistanken er at hvis dette ikke ble håndtert korrekt av pilotene, så kan det ha ført til ulykkene.

I oppdateringen fra Boeing vil både MCAS-systemet, pilotskjermer, manualer og retningslinjene for opptrening av piloter bli endret, opplyser flyprodusenten.

Boeing påpeker at MCAS-systemet «ble satt gjennom flytesting som en del av sertifiseringsprosessen i forkant av at flyet ble satt i trafikk. MCAS kontrollerer ikke flyet under normal flyging, det forbedrer oppførselen til flyet i en ikke-normal del av operasjonsprosedyren».