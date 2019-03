Etter at et Boeing 737 Max-fly tilhørende Lion Air styret i oktober og et tilhørende Ethiopian styrtet i for noen uker siden har det nye flyet blitt satt på bakken verden over.

Mistanken har vært knyttet til at styringssystemet i flyet, kombinert med eventuell manglende opplæring, kan har forårsaket styrten (se grafikk nederst i saken).

Det er snakk om det såkalte MCAS-systemet som skal hindre at flyet steiler og krasjer. Fordi motorene i Max-flyene er tyngre og plassert litt høyere og lengre frem enn på den forrige 737-modellen (kalt 737NG) har man installert MCAS for å ta høyde for dette.

Det har vært spekulert i at systemet overreagerte og overkompenserte på de to ulykkesflyene slik at man ikke bare unngikk en steiling, men også tvang flyet nedover.

Amerikanske medier har rapportert at piloter i USA skal ha opplevd noe lignende, men der skal de ha klart å skru MCAS-systemet av.

Under en telefonkonferanse med utvalgte medier onsdag sa Mike Sinett, direktør for produktutvikling i Boeing Commercial Airplanes, at MCAS-systemet er designet for at Max-flyet skal oppføre seg likest mulig forgjengeren. Han gjorde det også klart at pilotene har kunnet skru av systemet før også:

– Pilotene kan alltid overstyre de automatiske systemene, enten elektronisk eller manuelt, sa Sinett og viste frem illustrasjoner over knappene som gjør dette inne i cockpit.

Tar flere grep



I kjølvannet av Lion Air-ulykken har Boeing jobbet med en oppdatering til flyet, og onsdag presenterer selskapet løsningene de nå vil rulle ut:

Flystyringssystemet vil nå ta hensyn til begge sensorene for angrepsvinkel og ikke bare en av dem. Hvis det er mer enn 5,5 grader avvik mellom de to sensorene når flapsene på vingene er trukket inn, så vil ikke MCAS-systemet aktiveres for resten av den aktuelle flygingen

– Dette reduserer sjansen for at gale sensordata gir en feilaktig aktivering av MCAS. Pilotene vil også få varsel om at MCAS-systemet har blitt skrudd av, sa Mike Sinett.



MCAS-systemet vil bare kunne gjøre en korreksjon for hver hendelse der sensoren for angrepsvinkelen slår ut. Systemet vil dermed ikke gjentatte ganger kunne forsøke å snu flynesen nedover

MCAS-systemet vil aldri kunne korrigere flykursen mer enn det pilotene selv kan reversere manuelt uten å måtte skru av systemet

På toppen av dette vil manualer og tekniske retningslinjer for flyselskaper og piloter bli oppdatert



– 737 er et trygt fly og vi jobber nå for å gjenopprette tilliten, sa Mike Sinett.

Etter telefonkonferansen møtte Sinett og andre representanter for Boeing rundt 200 piloter og bransjefolk for å oppdatere dem på endringene som nå gjøres med flyet og opplæringen.

Der ble det blant annet brukt simulatorskjermer for å vise endringene i praksis.

Usikkert når flyene kan fly igjen



Boeing-direktøren forteller at de har gjennomført grundige tester, simuleringer og testflyginger med den nye oppdateringen.

– Vi kommer nå med en ny teknisk bulletin med en bedre beskrivelse av trim-funksjon i fart og MCAS-systemet. Vi vil også bistå operatørene med forbedret datatrening, sa Sinett i Boeing og fortsatte:

– Alle piloter må gjennomgå den nye opptreningen før de kan fly 737 Max igjen.

På spørsmål om hvor lang tid selve programvareoppdateringen tar per fly, svarte Boeing at det vil ta om lag én time. Det er likevel høyst uklart når flyene faktisk vil kunne fly igjen:

– Vi kommer til å ha en dialog med operatører og luftfartsmyndigheter og ta hensyn til deres tilbakemeldinger. Vi vil gjøre oppdateringer i programvaren i flyene, men tidspunkt for gjenopptagelse av flyginger vil være opp til de regulatoriske myndighetene, sa Sinett.

Dermed er det amerikanske FAA og europeiske EASA som vil avgjøre når flyene vil kunne fly igjen i henholdsvis USA og Europa. Norwegian som har 18 Max-fly på bakken sier det samme:

– Vi må avvente instruks fra luftfartsmyndighetene, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til E24 på spørsmål på når de forventer at flyene kan være i luften igjen.

– Innsatsen og grundigheten i design- og testarbeidet som er gjort for MCAS-oppdateringen på 737 Max gjør at vi har full tillit til flyet, sa Sinett i Boeing videre.

Vil ikke kommentere kompensasjon

Norwegian er blant selskapene som er rammet av at Max-flyene nå står på bakken, og selskapet har sagt at de ville sende ekstraregningen for dette til Boeing.

Kostnadene ved at Max-flyene står på bakken er imidlertid langt lavere enn da Dreamliner-flyene måtte tas ut av trafikk på grunn av problemene med Rolls-Royce-motorene.

Det er blant annet fordi det er enklere å sjonglere rundt på resten av 737-flåten som Norwegian og andre flyselskaper allerede har i drift.

Boeing ville onsdag ikke svare på om de vil kompensere flyselskapene eller gi incentiver for at flyselskaper skal bestille nye 737 Max:

– I dag er vi her for å snakke om de tekniske aspektene av saken, og det vil ikke være passende å snakke om kundeforhold nå, sa en talsperson i Boeing.

I kjølvannet av at Max-flyene har blitt satt på bakken har det også blitt satt søkelys på om det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) i for stor grad har latt Boeing sertifisere og godkjenne fly og systemer i for stor grad på egen hånd.

Boeing svarte ikke spesifikt på om de vil delta i sertifiseringen av den nye oppgraderingen, men la ikke skjul på at de forventer at søkelyset vil være på selskapet:

– FAA og andre regulatoriske myndigheter vil sertifisere denne oppgraderingen gjennom normale prosedyrer, og vi forventer at denne prosessen vil bli fulgt tettere opp enn noen tidligere sertifiseringsprosess, sa en talsperson for flyprodusenten.

