Det islandske lavprisselskapet Wow Air melder at de nå er i «siste fase av ferdigstillelsen av en emisjon med en gruppe investorer. Alle flighter har blitt utsatt» inntil dokumentasjonen er ferdigstilt.

Selskapet sier at de vil komme med mer informasjon 09:00 lokal tid, altså 10:00 norsk tid. E24 følger saken!



Passasjerer som er rammet skal ha blitt informert på sms og har mulighet til å få refundert billetten eller endre den til en senere flight, opplyser selskapet og beklager at dette rammer reiseplanene til kundene.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir har fulgt utviklingen i det kriserammede selskapet og sier at det fortsatt er mye som ikke er bekreftet rundt refinansieringen. Selskapet har meldt at kreditorene i selskapets obligasjonslån har godtatt å konvertere gjeld til egenkapital (aksjer), men lokale medier har rapportert at man fortsatt må få inn frisk kapital fra investorer.

Det er fortsatt uklart hvilken rolle gründer og konsernsjef Skuli Mogensen vil ha i selskapet hvis en redningsplan blir landet.

– Dette ser ikke bra ut og jeg fortsetter å tro at sagaen om Wow Air nærmer seg slutten om ikke flyselskapet får ny kapital og nye eiere i løpet av kort tid, sier Elnæs.

Icelandair prøvde to ganger

Wow Air har slitt økonomisk de siste par årene, og den økte konkurransen og oljeprishoppet har satt et finansielt press på selskapet. Det siste året har det vært gjennomført flere redningsforsøk.

Selskapet har ikke offentliggjort regnskapstall for fjerde kvartal, men tallene for de ni første måneden av 2018 viser et brutto driftsunderskudd (EBITDA) på 18,9 millioner dollar mot et driftsoverskudd på 8,8 millioner i samme periode året før. Resultatet endte i de ni månedene på -33,6 millioner dollar.

I november i fjor annonserte Icelandair at de ville kjøpe opp og fusjonere med Wow Air. Den planen gikk etter hvert i vasken og i slutten av november kom det amerikanske fondet Indigo Partners på banen. Indigo eier en rekke lavprisselskaper.

I desember annonserte Wow Air at de hadde solgt fire fly av typen Airbus A321 til Air Canada.

I forrige uke meldte Wow Air at Indigo Partners hadde trukket seg, og igjen kom Icelandair på banen. Partene ga seg selv gjennom helgen på å finne en mulig løsning, men det klarte man ikke og på søndag varslet Icelandair at de hadde avsluttet diskusjonene.

