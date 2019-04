Nasdaq tar jafs av Oslo Børs: Har kjøpt aksjer for 133 millioner

På Oslo Børs' 200-årsjubileum meddeler Nasdaq at selskapet har kjøpt 844.071 aksjer i Oslo Børs VPS. Det tilsvarer i underkant av 2 prosent av selskapet. Aksjene er kjøpt til tilbudsprisen på 158 kroner, noe som gjør at Nasdaq har kjøpt aksjer for drøyt 133 millioner kroner.

Det melder Nasdaq i en pressemelding torsdag morgen.

Inkludert forhåndsaksepter har Nasdaq nå kontroll på over 37 prosent av aksjene i Børsen. Til sammenligning har konkurrenten Euronext sikret seg kontroll over 53,2 prosent.

– På bakgrunn av diskusjoner som vi har hatt med mange aksjeeiere fant vi nå ut at det var noen som ønsket å selge til oss direkte. Vårt mål er fremdeles å kjøpe alle aksjer over tid, sier Lauri Rosendahl til E24.

E24 erfarer at det er Arctic Funds som har solgt aksjeposten sin til Nasdaq. Investeringsdirektør Albert Collett forteller at han ikke kan kommentere opplysningen.

Arctic ble engasjert av Oslo Børs som rådgiver etter at Euronext hadde lansert sitt bud. Den prosessen endte med at Nasdaq kom på banen med et tilbud som Oslo Børs' styre og ledelse stilte seg bak.

Ser frem til Finansdepartementets avgjørelse

Tidligere denne uken Finanstilsynet godkjente både Nasdaq og Euronext som kjøpere av Oslo Børs VPS. Finansdepartementet har offentliggjort at de tar sikte på å levere sin endelige beslutning innen 14. mai.

Siden Euronext allerede har sikret aksjemajoritet for sitt tilbud, anses Finanstilsynets avgjørelse som et skudd for baugen for Nasdaq.

Men Rosendahl har ikke gitt opp håpet.

– Det er viktig å huske at hverken vi eller Euronext ennå har fått rett til å eie aksjer, vi venter på Finansdepartementets avgjørelse. Vi er ved godt håp og mener vi gjør det rette her ved å søke en nordisk løsning. Alle de logiske argumentene er på vår side, sier han.

– Men håpet er vel noe svekket etter Finanstilsynets avgjørelse?

– Den tolkningen forstår jeg ikke. Det var helt ventet hva Finanstilsynet ville konkludere med i mine øyne, selvsagt er både Nasdaq og Euronext «fit and proper». Det holder vi med dem i. Nå ligger avgjørelsen hos Finansdepartementet og vi ser frem til den.

Ingen nedsiderisiko

All den tid Nasdaq fremdeles er dedikert til å kjøpe opp Børsen, er aksjekjøpet svært forståelig, forklarer Sparebank 1 Markets-analytiker Thomas Myrholt.

- Enten så får Nasdaq kjøpt hele Oslo Børs eller så ender de opp med å selge til Euronext. Så det er ingen nedsiderisiko for dem., sier han.