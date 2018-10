Det er stort sett negativ utvikling hos Asia-børsene tirsdag morgen.

Donald Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow sa i et intervju med Fox mandag at en handelsavtale med Kina ikke var nært forestående.

Han sa også at USAs president ikke var fornøyd med utviklingen i forhandlingene med Kina, ifølge CNBC.

Det kommer til uttrykk ved blant annet børsen Hongkong, som leder an i det asiatiske børsfallet etter å ha åpnet igjen etter ferie mandag.

Kina holder fortsatt stengt som følge av offentlig høytid, og vil forbli stengt ut uken.

Slik ser det ut tirsdag morgen:

Nikkei i Tokyo er flat

Hang Seng i Hongkong faller 1,63 prosent

Kospi i Seoul er ned 0,58 prosent

ASX 200 i Sydney faller 0,76 prosent

STI i Singapore er ned 0,22 prosent

– Mørke skyer samler seg



Etter uker med en svært vanskelig sluttspurt kom USA og Canada i mål sent søndag kveld amerikansk tid om en ny handelsavtale.

Avtalen erstatter den 24 år gamle NAFTA-avtalen, som USAs president Donald Trump har skjelt ut.

– Mens nyhetene om at USA og Canada ble enige om en ny NAFTA-avtale ga S&P 500 et løft, samler det seg mørke skyer, heter det i et analysenotat fra strategene ved OCBC Bank, gjengitt av Reuters.

Det vises også til en noe kjølig utviklingen i mandagens temperaturmålere fra industrien.

– Noen tegn til svakhet i den europeiske og asiatiske innkjøpssjefsindeksen, kan markedet handle noe mer forsiktig, heter det videre.

Kina-veksten avtar

Videre har mange økonomer senket sine forventninger til den økonomiske utviklingen i Kina, blant annet som følge handelskrigen mellom landet og USA.

** Den offisielle innkjøpssjefsindeksen fra Kina har holdt seg over 50 i 26 måneder på rad, men falt i helgen mer enn ventet til 50,8, ned fra 51,3 måneden i forveien. Verdier over 50 viser tiltagende aktivitet.

** En undersøkelse blant kinesiske industribedrifter viser at oppgangen avtar etter 15 måneder med vekst. Eksportordrene falt i den raskeste takten på mer enn to år, ifølge CNBC.

– Vi tok til orde for litt nedbremsing, men graden er mye mer enn vi ventet, sier sjeføkonom Jeff Ng ved Continuum Economics til CNBC.