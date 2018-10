Knalldag på Wall Street: Netflix til værs etter tallslipp

Etter forriges ukes kraftige børsturbulens har stemningen vært lettere denne uken på Wall Street, mens investorene retter blikket mot selskapsresultatene for tredje kvartal, som nå kommer på løpende bånd.

Og tirsdag ser forrige ukes knall og fall ut til å være glemt. I løpet av handelsdagen har de toneangivende indeksene klatret jevnt og trutt i én retning – opp.

Slik var utviklingen ved stengetid:

Dow Jones steg 2,17 prosent

Nasdaq Composite stengte opp 2,89 prosent

S&P 500 steg 2,15 prosent

Netflix tredobler overskuddet



Netflix er først ut med kvartalstall blant gruppen av teknologiselskaper som har blitt en investorfavoritt på Wall Street de siste årene.

Regnskapstallene for tredje kvartal ble sluppet rett etter stengetid på New York-børsen.

De viser at strømmetjenesten fikk et resultat per aksje på 89 cent i tredje kvartal, og knuser dermed forventningene som var på 68 cent per aksje, ifølge Factset.

Aksjen stiger 14 prosent etter stengetid på Wall Street.

Inntektene økte fra 2,985 milliarder dollar i samme periode i fjor, til 4 milliarder dollar i årets tredjekvartal. Inntektene er som ventet av analytikerne.

Nettoresultatet økte fra 130 millioner dollar til 403 millioner, noe som tilsvarer mer enn en tredobling.

Syv millioner nye abonnenter



Netflix har tidligere kommunisert at de ventet 5 millioner abonnenter ved utgangen av tredje kvartal.

Fasiten viser 1,09 millioner flere abonnenter i USA, og 5,87 millioner internasjonalt. Samlet økte altså abonnementsbasen med 6,96 millioner – milevis over forventningene.

Ved forrige korsvei bommet selskapet på det viktige nøkkeltallet, noe som sendte aksjen ned 14 prosent.

I et brev til aksjonærene skriver selskapet at fremgangen drives av originalt programinnhold, og peker på at strømmeinntektene har økt med 36 prosent i året frem til utgangen av tredje kvartal.

Også lønnsomheten er bedret. Siden tredje kvartal i fjor har driftsmarginen økt fra 7 prosent til 12 prosent.

Netflix venter også at veksten vil fortsette. For inneværende kvartal er prognosen inntekter på 4,2 milliarder.

Vært under press



De såkalte FAANG-aksjene, en forkortelse for teknologikjempene Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google (eid av Alphabet), har gjort seg bemerket med kraftig vekst i aksjekurser og fortjeneste de siste årene.

Den siste tiden har imidlertid aksjene vært under press, og fra analytikere har det vært pekt på at strømmetjenesten tallslipp kan sette tonen i resten av teknologisektoren.