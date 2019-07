Saken oppdateres.

Den amerikanske strømmegiganten Netflix la frem tallene for andre kvartal etter at Wall Street stengte onsdag.

Det viser et resultat per aksje på 0,60 dollar, opp fra forventningen på 0,56 dollar per aksje, ifølge analysebyrået FactSet.

Omsetningen endte på 4,92 milliarder dollar, såvidt under det som var ventet.

Selskapet dro imidlertid inn færre brukere enn ventet i tremånedersperioden.

Antallet strømmeabonnementer økte til 151,6 millioner i andre kvartal, tilsvarende en vekst på 2,7 millioner brukere.

Netflix selv og en overvekt av Wall Street-analytikerne ventet en økning på fem millioner i nye abonnenter.

Mistet brukere i USA

Samtidig fremgår det at Netflix mistet 126.000 brukere i USA i løpet av kvartalet, mens det var ventet en vekst på 352.000 stykker.

Internasjonalt står det ikke veldig mye bedre til, der selskapet hentet 2,83 millioner brukere, mot forventningen på 4,81 millioner brukere.

Markedet reagerer negativt og sender Netflix-aksjen ned over ti prosent i etterhandelen på Wall Street.

For tredje kvartal venter Netflix en vekst i antallet nye brukere på syv millioner, og et resultat per aksje på 1,04 dollar.

Begge er bedre enn samme periode året før.

Har hatt et sterkt børsår

Netflix har hatt et godt børsår med et aksjehopp på rundt 40 prosent til kurs 363 dollar siden årsskiftet.

Det er imidlertid mørke skyer i horisonten for teknologigiganten, ifølge eksperter, som peker på både negativ kontantstrøm, milliardgjeld og høyt pengeforbruk på innhold som festdempere.

At Disney planlegger å lansere strømmetjenesten Disney+ allerede i november, gjør ikke saken bedre. Tjenesten er ventet å ha en pris på 6,99 dollar per måned, noe som er rundt halvparten av prisen Netflix tar for sitt abonnement.

Og bare de i løpet av de siste ukene har Netflix måtte se populære tv-serier som Friends og The Office forlate strømmetjenesten til fordel for konkurrentene. Samtidig løper flere rettigheter mot sin utløpsdato.

Netflix selv mener den økte konkurransen ikke bidro til de skuffende tallene lagt frem onsdag.

«Vi tror ikke konkurransen var en faktor siden det ikke var en stor forandring i konkurransebilde i løpet av andre kvartal» skriver selskapet i sin rapport.