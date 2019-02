Norges Bank risikerer å måtte snu igjen: – Ikke gitt at de hever i mars

Den 20. september gjorde sentralbanksjef Øystein Olsen noe han ikke hadde gjort på over syv år.

Han hevet styringsrenten, for andre gang i sin karriere.

Det skjedde etter mange år med rekordlave renter, noe som har bidratt til boligprisoppgang, høyt gjeldsopptak i befolkningen og bekymring for bærekraften i det finansielle systemet. Olsen fulgte etter andre sentralbanker som Bank of England og Fed i USA.

Les mer: Disse ligger foran deg i løypa, Olsen

I september mente ekspertene på Bankplassen i Oslo at perioden med tidenes laveste renter var over for denne gang. Olsen lovet å følge opp rentehevingen i september med en ny heving i løpet av første kvartal 2019, og renten skulle opp til to prosent ved utgangen av 2021.

Fire måneder senere har situasjonen endret seg. Det er tegn til vekstbrems globalt, og de store sentralbankene gir signaler om at det kan ta lengre tid å heve rentene enn tidligere ventet.

– Risikoen er at de må stanse

Analytiker Nicola Mai i det enorme obligasjonsfondet Pimco er i tvil om det er rom for særlig mange hevinger fremover, men mener Norges Bank har rom for å føre en annen politikk enn andre sentralbanker.

VENTER UTSETTELSER: Pimco-analytiker Nicola Mai.

– Norsk økonomi har gjort det ganske bra. Den har uavhengige drivkrefter til veksten sammenlignet med andre, den har stor oljeproduksjon og -investeringer. Så jeg tror Norges Bank kan tillate seg å være litt usynkronisert med andre sentralbanker, sier Mai til E24.

Den norske kronen har heller ikke har vist tegn til å styrke seg noe særlig, noe som tidligere har vært en hindring for Norges Bank, påpeker han.

– Det er mulig at de vil fortsette å heve i mars, men risikoen er at de må stanse, fordi global vekst bremser, Fed kommer til å pause, Den europeiske sentralbanken blir mer «duete» (forsiktige med hevinger, journ.anm.), og oljeprisene har falt ganske mye siden slutten av fjoråret, sier han.

– På grunn av alt dette er det ikke gitt at de hever i mars, selv om de har antydet det, sier han.

Venter senere heving

Allerede i september var det stemmer som mente at Olsen ville måtte skyve neste heving ut i tid. Storbanken HSBC spådde at neste heving først ville komme i juni i år, og at de deretter ville bli liggende i ro ut året.

En av årsakene er at nordmenn har svært høy gjeld, og derfor vil sentralbanken måtte vente og se på effekten av høyere renter på folks forbruk. En nedgang i forbruket kan nemlig få negative følger for den økonomiske veksten i Norge.

Det har også andre sentralbanker merket. Høyere renter i USA har skapt bekymringer for veksten fremover, da det gjør det dyrere for bedrifter, staten og privatpersoner å låne.

Tar en pause

Selv konsensus fortsatt er at Olsen kommer til å heve renten i mars, tror også Jan L. Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, at Norges Bank kan la være å heve renten i mars.

– De sier nok noe i samme duren som det den amerikanske sentralbanken sa tidligere denne uken, at de må tenke på nytt og ta en pause før de fortsetter rentehevingene, sier Andreassen til E24.

Men sjeføkonomen mener at den «duete» tonen fra USA er nok et bevis på at sentralbankene velger å se bort ifra de økonomiske nøkkeltallene, og at de heller endret sin oppfatning av virkeligheten, noe sentralbanksjef Jerome Powell er blitt kritisert for å gjøre stadig vekk.

– Det er unektelig rart å se kjempegode resultater i arbeidsmarkedet i USA og ingen reaksjon i obligasjonsmarkedet, sier han, og viser til arbeidsmarkedsrapporten for januar måned, hvor det ble skapt 304.000 nye jobber utenfor landbruket.

– Øystein Olsen hører veldig mye på hva andre sentralbanker sier, legger han til.

Nå retter Andreassen øynene mot årstalen til sentralbanksjefen, som går av stabelen torsdag 14. februar:

– Spør du meg, så er det ingen grunn til å heve renten på nytt neste måned. Men det viktigste nå er årstalen om litt under to uker. Da får vi vite hva sentralbanken gjør i mars, påpeker han.



Les mer: Syv år siden forrige renteheving: Slik så Norge ut da

Snudde i 2011

Da Olsen hevet renten i mai 2011, tok det seks måneder før hevingen ble reversert på grunn av eurokrisen som rammet Europa for fullt. Det er mulig at Olsen får oppleve noe lignende denne gangen, tror Pimco-analytikeren.

– Sverige økte også renten nylig. Men den globale økonomien svekkes, ESB bremser, og Sverige er en super-åpen økonomi. Så tidspunktet for å heve er veldig usikkert, sier Mai.

– Ikke bare kan hevingene bremse opp, de kan også bli nødt til å reversere på ett tidspunkt, sier han.