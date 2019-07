Norsk bitcoinselskap vil tvangsselge kundenes kryptovaluta

Den norske handelsplattformen Bitcoins Norge skriver mandag at all handel på plattformen stanses umiddelbart, og at tilgjengelig kryptovaluta vil selges fortløpende.

De skriver videre at dette skyldes et «sikkerhetshull» hos leverandøren AlphaPoints teknologi, og at disse er rammet av et hackerangrep.

E24 har ikke fått bekreftet at et slikt hackerangrep har funnet sted.

Vi har gjentatte ganger forsøkt å nå Bitcoins Norges daglige leder Ole Andre Torjussen mandag, uten å få svar. Heller ikke leverandøren AlphaPoint har svart på E24s henvendelser.

Flere kunder kontaktet E24, og ga oss tilgang til en mail sendt ut av Bitcoins Norge mandag ettermiddag. I mailen bes kundene sende inn personopplysninger for å få utbetaling. Likelydende beskjed er senere lagt ut på Bitcoins Norges hjemmeside.

Bes svare innen fire timer



– Kunder som eventuelt måtte ha innvendinger mot at deres kryptovaluta selges må varsle Bitcoins Norge på skjema innen fire timer etter dette brevet er mottatt, skriver selskapet på Facebook.



Kundene vil bli kompensert med verdien de hadde hos Bitcoins Norway den 7. mai, da bitcoin-kursen var på 5.939 dollar. Mandag er kursen på 10.328 dollar.

E24 har mandag væørt i kontakt med Finanstilsynet angående mailen sendt ut til kundene - men de ønsket ikke gi en kommentar på dette tidlige stadiet.

Kunde: – Veldig rart



Thore Thoresen, en kunde hos selskapet, fortviler etter å ha lest eposten han mottok mandag kveld.

– Jeg synes det er veldig rart at mailen blir sendt ut på kvelden, og at dersom man ikke sier seg enig må man svare innen fire timer for at de ikke skal bli solgt, sier han til E24.

– Det virker helt fjernt. Man hadde jo reagert dersom DNB hadde bedt deg om å gjøre det samme, sier han.

Thoresen opplyser overfor E24 at han har forsøkt å kontakt med daglig leder uten hell.