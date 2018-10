Aluminaproduksjonen ved Hydros anlegg i Brasil i gang

* Alunorte er verdens største aluminiumraffineri med rundt 2.000 ansatte.

* Anlegget ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará.

* Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.

* Anlegget har en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året.

* 16. og 17. februar ble det registrert mer enn 200 millimeter nedbør i området i løpet av tolv timer. Hydro er anklaget for lekkasjer som kan ha ført til forurenset drikkevann.

* Miljømyndighetene i delstaten Pará ga 27. februar beskjed om å kutte produksjonen av kalsinert aluminium med 50 prosent. Hydro ville få dagbøter dersom dette ikke ble gjennomført innen 1. mars.

* Det brasilianske miljødirektoratet Ibama har også gitt Hydro to bøter på 20 millioner, tilsvarende rundt 50 millioner kroner, knyttet til potensielt forurensende aktiviteter uten gyldig lisens ved rødslamdeponiet DRS2.

* 5. mars utnevnte Hydro finansdirektør Eivind Kallevik til midlertidig leder av aluminiumsraffineriet i Alunorte.

* Hydro har nedsatt en ekspertgruppe som skal foreta en gjennomgang av saken.

* Konsernet har opplyst at interne og eksterne undersøkelser bekreftet at det ikke har vært utslipp fra deponiene for bauksittrester eller skadelige utslipp etter det kraftige regnet.

* 3. oktober kunngjør Hydro at driften ved både Alunorte og bauksittgruva Paragominas stenges.

* 8. oktober fikk Alunorte tillatelse til å gjenoppta produksjonen på halv kapasitet med ny filterteknologi, trolig innen to uker.

Kilde: NTB