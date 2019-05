Saken oppdateres.

Den føderale domstolen i Belém i Brasil har løftet produksjonsembargoen mot Alunorte, melder Hydro i en børsmelding mandag.

Dermed kan Alunorte starte prosessen mot å gjenoppta normal produksjon, etter å ha produsert på halv kapasitet i mer enn ett år, går det frem av meldingen.

Produksjonen ved Hydros bauksittgruve Paragominas vil økes i takt med oppstarten i Alunorte. En beslutning om å øke produksjonen ved Hydros deleide aluminiumsverk Albras forventes snarlig.

– Jeg er glad og oppmuntret av den gode innsatsen fra våre ansatte ved Alunorte, Albras og Paragominas, i samarbeid med lokalsamfunn og myndigheter, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim i meldingen.

– Å gjenoppta produksjonen ved Alunorte er et viktig skritt mot normal produksjon i våre strategiske viktige operasjoner i Pará, og et grunnlag for vår agenda for å styrke robustheten og lønnsomheten over hele verdikjeden, sier Aasheim.

Beslutningen fra den føderale domstolen i den strafferettslige prosessen kom etter en beslutning onsdag i forrige uke om å løfte produksjonsembargoen i den sivilrettslige prosessen.

Det er ikke tatt noen beslutning på embargoene på det nye avfallsdeponiet for bauksittrester.

Problemene ved Hydro-eide Alunorte startet med et kraftig regnskyll og utslipp av regnvann fra fabrikkområdet ved anlegget på starten av fjoråret, hvoretter miljømyndigheter og en regional domstol påla verdens største aluminaraffineri redusert produksjon.

Tidligere i år ble det kjent at miljødirektoratet Semas fjerner produksjonsforbudet ved Alunorte.