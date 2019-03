– Det var litt armer og ben i dag morges, og det var jo en spesiell følelse å høre hva som hadde skjedd, sier tillitsvalgt ved Hydros fabrikk i Høyanger, Lars Kjetil Skeie til E24.



Det var tirsdag morgen det ble kjent at Hydro er rammet av et cyberangrep.

I børsmelding, og på pressekonferanse tirsdag ettermiddag, bekrefter selskapet at de har måttet legge om til manuell drift ved en rekke anlegg - på grunn av dataviruset som har infisert deres systemer.

Det gjorde at dagen ble noe annerledes for de ansatte ved fabrikken i Høyanger.

– Vi brukte en god stund på å forstå at dagen kom til å bli som den gjorde, sier Skeie som forklarer at de etter hvert fant ut at de måtte lage egne systemer for å få ting til å gå rundt.

– Vi måtte blant annet finne frem penn, papir og kalkulator for å gjøre kalkulasjoner, sier Skeie som er tillitsvalgt for 120 ansatte ved fabrikken.



De ulike Hydro-verkene er nå isolerte fra det globale datanettverket. Og flere av operasjonene må altså gjøres på «gamlemåten», uten datakraft.



Ettersom Hydro ønsket å forhindre at viruset spredte seg til flere deler av selskapets infrastruktur, kuttet industrigiganten kontakten til datasystemene, og dermed måtte de fabrikkansatte kommunisere via telefon, samt holde driften i gang manuelt.

– Brutalt

Selskapet meldte tirsdag formiddag at de har stengt ned aktiviteten ved anlegg som driver med ekstruderte (bearbeidede) og valsede produkter, deriblant Holmestrand og Karmøy.

Skeie sier dagen har gått fint ved fabrikken i Høyanger, og at de er trygge på at de kan holde produksjonen oppe fremover.

– Vi har ikke på noe tidspunkt det siste døgnet følt at vi ikke har kontroll, sier den erfarne klubblederen.

Samtidig er det ikke hver dag man får beskjed om at arbeidsgiver har blitt utsatt for et stort dataangrep som lammer systemene.

– Det er brutalt når noe slikt skjer, det synliggjør jo hvor sårbare man er, sier Skeie.

Omfanget av angrepet er fremdeles usikkert, sa Hydro på en pressekonferanse i Oslo klokken 15.00.

Selskapet forklarte at det er for tidlig å indikere operasjonelle og økonomiske konsekvenser av angrepet, samt tidsaspekt for å løse situasjonen.

Hydro betegnet det som et løsepengeangrep som gjør at innholdet på datamaskiner blir utilgjengelige, og først nå det er betalt en sum blir datamaskinen «låst opp» for dem som er rammet.

Hovedstrategien til Hydro er nå å gjenopprette ferske backup-data – ikke å betale løsepengene til de ukjente hackerne.

De gamle ulvene

Hydros fabrikk i Høyanger ble etablert tilbake i 1917, og var ifølge selskapet et av de første produksjonsstedene for flytende aluminium i Norge.

Det betyr at det er mye erfaring blant de ansatte, og Skeie forklarer at den unge generasjonen som har gjort alt på datamaskin hele livet, trengte støtte fra den eldre garde.

– Så det var de eldre ansatte som fikk vist frem kunnskapen i dag?

– Ja, det var rett og slett de gamle ulvene som husket hvordan det ble gjort før i tiden som måtte trå til, selvfølgelig i samarbeid med de unge, sier Skeie.

Han forklarer at fabrikken fortsetter produksjonen som normalt, 24 timer i døgnet.